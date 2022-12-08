США можуть дозволити Ізраїлю вдарити по Ірану й знищити його ядерну програму, – політолог

У Сполучених Штатах раніше заявляли, що робитимуть все, аби Іран перестав постачати зброю Росії. Ці заходи можуть бути дуже жорсткими – аж до удару по ядерній програмі Тегерану.

Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, Ізраїль вже близько 20 років просить американців дати дозволу знищити ядерну програму Ірану. До такої операції могли б приєднатися і США.

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Іран має багато недругів

Як наголошує Загородній, Іран має багато ворогів. Серед них – Туреччина. Адже практично третину населення Ірану становлять азербайджанці, які є дружнім народом для Анкари. Крім того, в такій операції може бути зацікавлена і Саудівська Аравія.

На думку політолога, зараз між США та Іраном триває діалог на кількох рівнях. Американці дійсно могли почати тиснути на Тегеран у такий спосіб.

Іран свого часу не виходив за рамки того, що Захід вважав прийнятними ризиками. Експорт дронів-"мопедів" та балістичних ракет підпадає під червоні лінії, перетинання яких може мати наслідки для Ірану. Зокрема, у вигляді застосування зброї проти нього,

– зазначив Загородній.

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Він підкреслив, що політика Заходу полягає в тому, що вони не мають морального права атакувати країну, поки та не перейшла через червоні лінії. Адже у зворотному випадку вони мало чим відрізнятимуться від авторитарних режимів, які часто нападали на сусідні країни.

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