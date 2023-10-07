Іран заявив про підтримку атаки ХАМАС на Ізраїль
Джерело:Al Jazeera
Зранку 7 жовтня з Сектору Гази завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Іран заявив, що підтримує ХАМАС в атаках.
Наразі відомо про щонайменше 500 постраждалих унаслідок атаки. В Ізраїлі вже запровадили воєнний стан та оголосили широкомасштабний призов резервістів.
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Іран підтримав ХАМАС
Радник верховного лідера Ірану Алі Хаменеї Рахім Сафаві "привітав" бойовиків ХАМАС із початком найбільшої атаки на Ізраїль за останні роки. Головний військовий радник лідера Ірану також наголосив, що країна підтримуватиме ХАМАС. Ба більше, Іран впевнений, що операцію, яку оголосили бойовики, підтримує також і рух опору.
Ми вітаємо палестинських бійців. Ми будемо підтримувати палестинських бійців до звільнення Палестини та Єрусалиму,
– заявив він.
ХАМАС атакував Ізраїль: головні новини
- Близько о 06:20 бойовиками з Сектору Гази було запущено тисячі ракет по території Ізраїлю. Лідер ХАМАС заявив, що країну нібито атакували "5 000 ракет", й оголосив про початок операції "Повінь". Втім влада Ізраїлю заявила, що по країні запустили близько 2 200 ракет.
- Наразі в Ізраїлі оголошено воєнний стан, а згодом – запровадили й надзвичайний стан. Міністр оборони також оголосив повномасштабну мобілізацію резервістів ЦАХАЛ. Наразі невідомо, скільки планують призвати людей, адже це залежатиме від потреб армії.
- Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу оголосив, що Ізраїль перебуває у стані війни. Однак, він запевняє, що ХАМАС отримає гідну відповідь.
- ЦАХАЛ оголосив про проведення контртерористичної операції під назвою "Залізні мечі". Наразі Військово-повітряні сили Ізраїлю атакують цілі терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази в кількох місцях.
- ХАМАС атакував Ізраїль на 50-ті роковини початку "Війни судного дня". Нагадаємо, що у 1973 році єгипетські та сирійські війська під час юдейського свята Йом-Кіпур атакували Ізраїль. Тоді війна тривала 18 днів, після чого ООН видала резолюцію про припинення вогню. Сьогоднішні події також стали найсерйознішим загостренням ситуації з часів 10-денної війни між Ізраїлем і ХАМАС у 2021 році.