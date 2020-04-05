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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Іран відновить економічну діяльність, попри пандемію коронавірусу

      - Читать новость на русском
      Іран відновить економічну діяльність / mynameis.travel

      Ппрезидент Ірану Хасан Рухані 5 квітня заявив, що економічна діяльність країни частково відновлять з 11 квітня. Мовиться про економічну діяльність з "низьким рівнем ризику".

      Водночас школи, університети, соціальні, культурні, спортивні та релігійні заходи заборонені до 18 квітня, пише арабське видання Asharq al-Awsat.

      Зверніть увагу COVID-19: статистика захворюваності й смертності по країнах

      Рухані не пояснив, що він мав на увазі під діяльністю з "низьким рівнем ризику", але сказав, що його рішення не суперечить рекомендаціям органів охорони здоров'я залишатися вдома.

      Під наглядом міністерства охорони здоров'я всі ці види економічної діяльності з низьким рівнем ризику поновляться з суботи. Дві третини всіх іранських державних службовців будуть працювати поза офісом з суботи, 11 квітня,
      – сказав Рухані.

      Іран відновлює економічну діяльність: карта

      Коронавірус в Ірані: головне

      • Іран найбільше постраждав від коронавірусу з близькосхідних країн. Число загиблих у країні досягло 3 452 осіб із загального числа 55 743 заражених. Щодня кількість інфікованих збільшується щонайменше на 100 осіб.
      • Влада Ірану заявляє, що протестувала на коронавірус 90% населення. Іран сподівається досягти вражаючих результатів боротьби з коронавірусом шляхом тестування.
      • В Ірані також будують спеціальні лікарні для хворих. Влада запровадила карантинні заходи, які діють у більшості країн світу.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Статистика Іран Новини політики
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