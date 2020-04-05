Іран відновить економічну діяльність, попри пандемію коронавірусу

Ппрезидент Ірану Хасан Рухані 5 квітня заявив, що економічна діяльність країни частково відновлять з 11 квітня. Мовиться про економічну діяльність з "низьким рівнем ризику".

Водночас школи, університети, соціальні, культурні, спортивні та релігійні заходи заборонені до 18 квітня, пише арабське видання Asharq al-Awsat.

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Рухані не пояснив, що він мав на увазі під діяльністю з "низьким рівнем ризику", але сказав, що його рішення не суперечить рекомендаціям органів охорони здоров'я залишатися вдома.

Під наглядом міністерства охорони здоров'я всі ці види економічної діяльності з низьким рівнем ризику поновляться з суботи. Дві третини всіх іранських державних службовців будуть працювати поза офісом з суботи, 11 квітня,

– сказав Рухані.

Іран відновлює економічну діяльність: карта

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