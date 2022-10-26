В Ірані застрелили двох топових військових, що відповідали за постачання Росії дронів, – ЗМІ
26 жовтня 2022 , 02:22Читать новость на русском
Джерело:Radio Free Europe
В Ірані вбили двох членів Корпусу вартових ісламської революції. Обидва начебто відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе до Росії.
Іранців нібито застрелили в машині у місті Захедан. У ЗМІ пишуть, що стріляли невідомі.
До речі Майже анекдот: Іран разом з Україною хоче розслідувати постачання Росії безпілотників
Кого вбили в Ірані
- Полковника Мехді Моллашахі, одного з лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
- Джавада Кейха, одного з командирів підрозділу КВІР "Басідж".
Обидва, як пишуть ЗМІ, причетні до постачання Росії іранських дронів, якими Путін намагається тероризувати українців.
Стрілянина сталась на тлі придушення жорстких протестів у Захедані. Зокрема, членами КВІР та іншими іранськими силовиками. Місто приєдналось до загальнонаціональних антиурядових протестів, спровокованих смертю під вартою 22-річної жінки Махси Аміні.
Іран постачає дрони Росії для атак України
- Ще влітку США попередили, що Іран може поставити Росії ударні безпілотники. Згодом підтвердили, що росіяни почали тренування з іранськими дронами.
- Восени Росія почала активно використовувати дрони проти України, маркуючи їх іншими знаками. Наприклад, "Герань-2".
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вніс на розгляд президента пропозицію про розірвання дипвідносини з Іраном. .
- 20 жовтня Євросоюз затвердив санкції проти організацій, які постачають іранські безпілотники. До обмежень долучилася і Велика Британія.
- Україна готова надати докази, що Росія використовує іранські дрони.
- Росія та Іран співпрацю традиційно заперечують. Ба більше, країни погрожують через анонсоване розслідування.
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