В Ірані застрелили двох топових військових, що відповідали за постачання Росії дронів, – ЗМІ

26 жовтня 2022 , 02:22
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Джерело:

Radio Free Europe

В Ірані вбили двох членів Корпусу вартових ісламської революції. Обидва начебто відповідали за постачання іранських дронів-камікадзе до Росії.

Іранців нібито застрелили в машині у місті Захедан. У ЗМІ пишуть, що стріляли невідомі.

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Кого вбили в Ірані

  • Полковника Мехді Моллашахі, одного з лідерів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).
  • Джавада Кейха, одного з командирів підрозділу КВІР "Басідж".

Обидва, як пишуть ЗМІ, причетні до постачання Росії іранських дронів, якими Путін намагається тероризувати українців. 

Стрілянина сталась на тлі придушення жорстких протестів у Захедані. Зокрема, членами КВІР та іншими іранськими силовиками. Місто приєдналось до загальнонаціональних антиурядових протестів, спровокованих смертю під вартою 22-річної жінки Махси Аміні.

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Автор: Ольга Музика