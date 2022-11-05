Чому Іран зізнався, що постачав Росії дрони: пояснення політолога

Уряд Ірану нарешті визнав постачання Росії своїх дронів, якими країна-агресорка атакує територію України. Однак у Тегерані заявили, що було ще початку повномасштабної війни.

Про це 24 каналу сказав політолог Ігор Чаленко. Він зауважив, що Іран і так уже понад 40 років перебуває під санкціями й кожні нові обмеження є для нього дуже болісними.

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Чому Іран таки визнав постачання Росії дронів

Чаленко нагадав, що незадовго до цього президент Ізраїлю Ісаак Герцог продемонстрував два слайди із фото дронів, чітко вказавши, що саме іранські безпілотники, продані Росії, вбивають в Україні цивільне населення.

Він зауважив, що сам Іран ніколи не заперечував того, що продає зброю Російській Федерації. Тегеран лише спростовував, що постачав озброєння для війни в Україні.

А те, що зараз Іран заявив про те, що вони раніше до війни з Україною відправили, власне, оці дрони – це вже дописування історії, бо вони бачать, що зараз ця тема може додатково бути фактором накладення потужних санкцій на цю країну,

– заявив Чаленко.

Він зауважив, що Іран і так уже понад 40 років перебуває під санкціями й кожні нові обмеження є дуже болісними для нього. Тому іранці можуть почати говорити, що Росія могла зібрала ці дрони з їхніх деталей або поставили їй лише 100 дронів, із яких росіяни потім нібито зробили значно більшу кількість.

Водночас, за словами політолога, Тегеран наполягатиме на тому, що таки не продає Москві зброї для війни з Києвом, а також заявлятиме про готовність купувати українське з України.

Треба обрізати військову співпрацю Тегерану й Москви

Чаленко зауважив, що це не змінює ситуацію, коли ми бачимо синхронну роботу Москви й Тегерану. Тому цю тему треба й далі продовжувати розкручувати, бо Іран постачає Росії не лише безпілотники Shahed, а й надаватиме більш серйозні дрони та ракети.

Звичайно, це великі ризики для України. Ми маємо обрізати будь-яку військову співпрацю між Тегераном і Москвою, тому що це безпосередньо впливає на ситуацію на нашому фронті,

– сказав політолог.

Він зауважив, що це не означає того, що ці Shahed якось кардинально змінили ситуацію, але є певні наслідки, наприклад, для енергосистеми України. Тобто так ми посилюємо позиції не лише ЗСУ, але й захищаємо загалом цивільне населення нашої держави.

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Чи справді діють санкції

Чаленко наголосив, що за кожен крок є своя ціна. Зараз, коли сам Тегеран погрожує, наприклад, Саудівській Аравії, то, очевидно, що іранцям варто все ж дивитися на ближні горизонти та всередину своєї країни, де не вщухають акції протесту після вбивства 22-річної дівчини.

Ситуація зараз в іншому. Іран такою співпрацею просто позбавляє додаткових можливостей для виживання тієї ж самої ісламської революції, яка сьогодні, відповідно, при там владі. І їм це абсолютно не треба, бо всі бачать, що Російська Федерація зараз просто за крок від якоїсь дезінтеграції та руйнування всього того режиму,

– зазначив політолог.

Він наголосив, що будь-яка співпраця з Росією, зокрема й ядерна, не варта того. А Ірану в цій усій конструкції треба поводитися обережніше. Звичайно, іранці бачать успіхи турецьких безпілотників і те, що війна в Україні стала для них такою собі рекламою.

Але водночас іранські безпілотники ж розібрали й побачили, що там запчастини та технології не лише Ірану. А там вам і Китай, американські є запчастини, навіть українська запчастина. Тобто зібрали зі всього світу все, що могло тільки бути,

– наголосив Чаленко.

Тому, резюмував він, у цій ситуації вплинути на Іран можуть секторальні санкції, які, зокрема, зачеплять створення тих же безпілотників. Тобто варто перервати постачання деталей і далі Іран просто не зможе виробляти подібну продукцію.

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