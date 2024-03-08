Росія використовує Mohajer-6: які задачі він може виконувати
За даними Міноборони Великої Британії, Росія застосовує БпЛА іранського виробництва Mohajer-6. Загарбники його використовують, аби вести спостереження над Чорним морем та тимчасово окупованим Кримом.
Цей дрон подібний до безпілотника Bayraktar і може виконувати, зокрема, бойові завдання. Про це 24 Каналу розказав військовий аналітик, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що БпЛА може нести ракети класу "повітря – земля". За даними британської розвідки, окупанти використовують такі дрони, зокрема, аби коригувати удари по узбережжю.
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"Може нести, зокрема, керовані авіаційні бомби. Також виконувати певні завдання", – сказав Світан.
Однак такий безпілотник не може підіймати велику кількість бойових частин, адже має невелику потужність. В основному такий БпЛА створений для розвідки.
Там дуже хороша оптика з дальністю іноді до 200 кілометрів, яка може виконувати завдання наведення, зокрема, у режимі реального часу,
– зауважив полковник ЗСУ в запасі.
Окупанти використовують саме цю модифікацію дрона, адже російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50 бояться виконувати бойові завдання. Ворог їх особливо не використовує після того, як українські військові збили другий такий російський літак.
"Частину завдань А-50 взяли на себе Mohajer", – наголосив льотчик-інструктор.
На його думку, так росіяни, ймовірно, можуть намагатися відстежити пуски українських ракет.
Ворог застосовує дрони
- Росіяни активно використовують БпЛА на фронті. Ворог має багато безпілотників. Українські військові фіксують зліт ворожих БпЛА кожні 20 хвилин.
- Росіяни почали застосовувати дрони з котушкою оптоволоконного кабелю. Його довжина – 10 кілометрів. Припускають, що такому БпЛА не страшна РЕБ, а картинка може передаватися у найвищій якості. Новий дрон ворога вивчають фахівці.
- У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що усіх бійців навчатимуть як поводитися під час атак ворожими безпілотниками. Захисників вчитимуть правильно маскуватися в природному ландшафті та в укриттях.