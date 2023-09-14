Рятувала життя бійців: у лікарні Дніпра померла військова медикиня Ірина Казьміна

У лікарні Дніпра зупинилось серце військової медикині Ірини Казьміної. Їй було лише 40 років.

Ірина Казьміна була хірургом і рятувала життя бійців. Вона була старшим лейтенантом медичної служби.

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Що відомо про військову медикиню

40-річна Ірина потрапила на військову службу за мобілізацією. Вона служила в одній із комендатур охорони та обслуговування повітряного командування "Схід". Жінка була хірургом і рятувала життя бійців.

Ірина народилася у селі Іванівка, що на Дніпропетровщині. З дитинства вона мріяла стати лікарем.

Серце Ірини перестало битися 12 вересня у міській клінічній лікарні Дніпра. 13 вересня її провели в останню путь.



Як виглядала Ірина Казьміна / фото із соцмереж

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