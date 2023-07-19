Ірландія відреагувала на ймовірне потрапляння деталей її виробництва у "Шахеди"

Ірландія розслідує, як деталі її виробництва потрапили в безпілотники "Шахед". Саме ними окупанти регулярно обстрілюють українські міста.

Можливо, деталі та компоненти поставили треті сторони. Сама країна цього не робила, запевняє уряд. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Лео Варадкар на пресконференції, передає 24 Канал.

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За словами Лео Варадкара, сама країна нічого не поставляла, адже є військово нейтральною. Утім, Ірландія не нейтральна політично: вона підтримує Україну та є партнером НАТО, хоч і не планує вступати в Альянс.

Про збиття дрона знають і проводять розслідування.

Ми не віримо, що якісь ірландські компанії могли порушити санкції. Можливо, якась третя сторона порушила санкції,

– наголосив прем'єр.

Нагадаємо, 18 липня Андрій Єрмак показав фото карбюратора двигуна дрона, де чітко видно напис "Зроблено в Ірландії".

Компоненти закордонного виробництва у "Шахедах"

Іран, який поставляє Росії дрони "Шахед", перебуває під санкціями. Тому, щоб виробити безпілотники, вдається до хитрощів і закуповує деталі імпортного виробництва на сірому ринку, а також створює заводи за кордоном – наприклад, у Таджикистані.