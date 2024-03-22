"Іскандер" або "Кинджал" і С-300: Росія випустила по Харкову аж 21 ракету
22 березня 2024, 14:10Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Росія зранку 22 березня масовано атакувала Україну. Під ударом опинились мирні українські міста, зокрема, Харків.
По Харкову країна-агресорка запустила 21 ракету. Загалом Росія застосувала 150 повітряних цілей: ракет та ударних дронів.
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Росія била різними видами ракет
За словами керівника поліції Харківської області Володимира Тимошка, російська армія спрямувала на Харківщину вранці 21 ракету. Він пояснив, що 19 з них – це С-300, дві – "Іскандер" або "Кинджал".
Слідчі досліджують залишки ракет, щоб точно визначити їхній тип.
Крім цього, Тимошко сказав, що вночі збільшать кількість патрулів у Харкові, щоб запобігти мародерству та іншим злочинам.
Ворог масовано атакував Україну
- Росія 22 березня 2024 року завдала масованого удару по території України. Росіяни атакували дронами-камікадзе типу "Шахед" і ракетами різних типів – крилатими, балістичними й гіперзвуковими "Кинджалами". Росія здійснила пуски ракет зі стратегічних бомбардувальників. Як на ранок повідомили у Повітряних силах, усього окупанти запустили 88 ракет різних типів.
- Сили та засоби ППО працювали протягом кількох годин, відбиваючи атаку. Загалом, українським захисникам вдалося збити 92 повітряні цілі з усіх 151 запущеної ворогом.
- Під час масованої атаки 22 березня окупанти завдали удару по найбільшій гідроелектростанції України – Дніпровській, яка розташована у Запорізькій області. Водночас загрози прориву греблі немає, однак ситуація на ГЕС-2 критична через пряме влучання ракет.