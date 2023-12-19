Вогняні фонтани та тріщина у кілька кілометрів: в Ісландії почалося велике виверження вулкана

Після кількох тижнів землетрусів на південному заході Ісландії сталося велике виверження вулкана. У землі вже утворилася величезна тріщина довжиною у 3,5 кілометра, з якої щосекунди викидається близько 100 – 200 кубічних метрів лави.

Влада Ісландії попереджала про виверження й готувалася до нього. Зокрема, з півострова Рейк'янес у листопаді евакуювали майже 4 000 жителів рибальського містечка Гріндавік, а також закрили геотермальний курорт Блакитна лагуна.

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Неподалік від столиці Ісландії почалося виверження вулкана

Метеорологічна служба Ісландії повідомила, що за місцевим часом о 22:17 18 грудня почалося виверження вулкана, який розташований на північ від містечка Гріндавік. Початок виверження вулкана також зафіксували камери спостереження. До слова, воно почалося через годину після останнього землетрусу.

Початок виверження вулкана в Ісландії: дивіться відео

Під час виверження вулкана у земній поверхні виникла тріщина довжиною близько до 3,5 кілометра. З неї щосекунди б'ють вогневі фонтани, яки викидають 100 – 200 кубічних метрів лави. У метеослужбі Ісландії повідомляють, що такі показники є набагато більшими, ніж під час попередніх вивержень, які відбувалися на півострові Рейк'янес протягом останніх років.

Виверження вулкана в Ісландії / Фото Департаменту громадської безпеки Національної поліції Ісландії

Утворені у землі тріщини тягнуться у напрямку села, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів від столиці Ісландії Рейк'явіка. Разом з тим, попри сильне виверження, міжнародний аеропорт Кеблавік продовжує працювати, хоча й із суттєвими затримками рейсів на виліт та посадку бортів.

Виверження вулкана: дивіться відео

Експерти стверджують, що тріщина у землі продовжує швидко збільшуватися й тягнеться далі в напрямку Гріндавіка. Тому місцева поліція разом з рятувальниками заборонила людям наближатися до району виверження вулкана, поки експерти не оцінять рівень небезпеки.

Фахівці досліджують виверження вулкана: дивіться відео

Масштаби виверження в Ісландії станом на 5 ранку за місцевим часом: дивіться відео

На ранок 19 грудня вулканологи запевнили, що загалом ситуація краща, ніж могла б бути. Так, тріщина на поверхні збільшилася до 4 кілометрів, але вже зупинилася й не шириться півостровом. Окрім того, лава не загрожує рибальському містечку Гріндавік, а дим від виверження поки йде у протилежному напрямку – від населених пунктів.

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