Вогняні фонтани та тріщина у кілька кілометрів: в Ісландії почалося велике виверження вулкана
Джерело:Reuters
Після кількох тижнів землетрусів на південному заході Ісландії сталося велике виверження вулкана. У землі вже утворилася величезна тріщина довжиною у 3,5 кілометра, з якої щосекунди викидається близько 100 – 200 кубічних метрів лави.
Влада Ісландії попереджала про виверження й готувалася до нього. Зокрема, з півострова Рейк'янес у листопаді евакуювали майже 4 000 жителів рибальського містечка Гріндавік, а також закрили геотермальний курорт Блакитна лагуна.
До теми Перебували на горі під час виверження вулкана Мерапі: в Індонезії зникли 42 туристи
Неподалік від столиці Ісландії почалося виверження вулкана
Метеорологічна служба Ісландії повідомила, що за місцевим часом о 22:17 18 грудня почалося виверження вулкана, який розташований на північ від містечка Гріндавік. Початок виверження вулкана також зафіксували камери спостереження. До слова, воно почалося через годину після останнього землетрусу.
Початок виверження вулкана в Ісландії: дивіться відео
Під час виверження вулкана у земній поверхні виникла тріщина довжиною близько до 3,5 кілометра. З неї щосекунди б'ють вогневі фонтани, яки викидають 100 – 200 кубічних метрів лави. У метеослужбі Ісландії повідомляють, що такі показники є набагато більшими, ніж під час попередніх вивержень, які відбувалися на півострові Рейк'янес протягом останніх років.
Виверження вулкана в Ісландії / Фото Департаменту громадської безпеки Національної поліції Ісландії
Утворені у землі тріщини тягнуться у напрямку села, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів від столиці Ісландії Рейк'явіка. Разом з тим, попри сильне виверження, міжнародний аеропорт Кеблавік продовжує працювати, хоча й із суттєвими затримками рейсів на виліт та посадку бортів.
Виверження вулкана: дивіться відео
Експерти стверджують, що тріщина у землі продовжує швидко збільшуватися й тягнеться далі в напрямку Гріндавіка. Тому місцева поліція разом з рятувальниками заборонила людям наближатися до району виверження вулкана, поки експерти не оцінять рівень небезпеки.
Фахівці досліджують виверження вулкана: дивіться відео
Масштаби виверження в Ісландії станом на 5 ранку за місцевим часом: дивіться відео
На ранок 19 грудня вулканологи запевнили, що загалом ситуація краща, ніж могла б бути. Так, тріщина на поверхні збільшилася до 4 кілометрів, але вже зупинилася й не шириться півостровом. Окрім того, лава не загрожує рибальському містечку Гріндавік, а дим від виверження поки йде у протилежному напрямку – від населених пунктів.
Виверження вулканів у світі: останні новини
- На початку грудня в Індонезії сталося виверження вулкана Мерапі. Під час його початку в районі виверження перебували 75 людей. На жаль, 11 осіб загинуло, ще 12 – досі вважаються зниклими безвісти.
- На італійському острові Сицилія 13 листопада почалося виверження вулкана Етна. Виверження було обмежене вершиною та не впливало на роботу міжнародного аеропорту Вінченцо Белліні в Катанії.
- Нещодавно виверження вулкана сформувало новий острів біля Японії. Так, 21 жовтня почалося виверження підводного вулкана. Молодий земельний масив перебуває в полі зору острова Іводзіма, що розташований приблизно за 1 200 кілометрів на південь від Токіо.