Існує ймовірність пусків: ПС зафіксували передислокацію Ту-95 з "Оленьї"
Вранці 19 серпня Повітряні сили зафіксували зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повідомляється, що можлива загроза пусків.
У разі оголошення повітряної тривоги закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти здоров'я та життя.
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Злет Ту-95МС з "Оленьї"
Повітряні сили зафіксували передислокацію Ту-95МС з аеродрому "Оленья".Монітори пишуть, що є загроза фактичних або імітаційних пусків крилатих ракет з району Саратовської області,
Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку,
– пишуть оборонці неба.
Вже невдовзі Повітряні сили уточнили, що у небі перебуває аж 6 бортів Ту-95МС.
У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет ПС повідомлять додатково. За даними пабліків, наближення до Саратовської області від 12:50.
Зазначимо, що днем раніше фіксувалася передислокація Ту-95МС з "Енгельса" та "Оленью" – тобто навпаки. Пусків ракет тоді зафіксовано не було.
Важливо! Оперативно слідкуйте за повітряними тривогами та пусками ракет у нашому телеграм-каналі.Нагадаємо, що Ту-95МС є носіями крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55. Такий тип озброєння є основним в масованих ракетних ударах по території України.