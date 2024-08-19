Існує ймовірність пусків: ПС зафіксували передислокацію Ту-95 з "Оленьї"

Вранці 19 серпня Повітряні сили зафіксували зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Повідомляється, що можлива загроза пусків.

У разі оголошення повітряної тривоги закликаємо не ігнорувати загрозу та негайно прямувати в укриття. Це допоможе вберегти здоров'я та життя.

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Злет Ту-95МС з "Оленьї"

Повітряні сили зафіксували передислокацію Ту-95МС з аеродрому "Оленья".Монітори пишуть, що є загроза фактичних або імітаційних пусків крилатих ракет з району Саратовської області,

Відмічається активність 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку,

– пишуть оборонці неба.

Вже невдовзі Повітряні сили уточнили, що у небі перебуває аж 6 бортів Ту-95МС.

У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет ПС повідомлять додатково. За даними пабліків, наближення до Саратовської області від 12:50.

Зазначимо, що днем раніше фіксувалася передислокація Ту-95МС з "Енгельса" та "Оленью" – тобто навпаки. Пусків ракет тоді зафіксовано не було.

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