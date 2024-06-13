Існує загроза ракетного обстрілу: в небо злетіли російські Ту-22М3 і Ту-95МС

Російська армія знову готує чергову ракетну атаку по Україні. Ввечері 13 червня у небо злетіли ворожі Ту-22М3 і Ту-95МС.

Це свідчить про можливу підготовку ворога до нового ракетного обстрілу нашої держави. 24 Канал закликає громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у ваших областях у разі оголошення, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба по ворожих цілях у небі.

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У небо злетіли Ту-22М3 і Ту-95МС

Повітряні сили о 23:30 13 червня повідомили, що у небо злетіли російські літаки Ту-22М3. Ці літаки є носіями ракети Х-22, якою окупанти часто б'ють по Україні.

Увага! В районі Тамбова відзначається зліт 4 Ту-22М3! Курс південно-східний,

– написали військові.

Через 2 хвилини Повітряні сили також розповіли, що помітили зліт інших російських військових повітряних суден. Мовиться про літаки Ту-95МС.

"Плюс відзначається виліт 5 бортів Ту-95МС з Оленегорська", – сказали військові.

Останні повітряні судна є носіями ракет типу Х-101 / Х-555. У моніторинговому телеграм-каналі monitor наголосили, що, у разі бойового вильоту, входження Ту-95МС до Саратовської області та Каспій-Волгодонського регіону очікується розрахунково з 02:30 по 03:30.

"Відповідно запуск ракет Х-101 та їх можливе входження у повітряний простір України ймовірне починаючи з 03:30 по 04:30", – написали у каналі.

Росія лише два дні тому завдала ракетного удару по Україні

Російська армія в ніч з 11 на 12 червня завдала масованого комбінованого удару по Україні. Спочатку ворог застосував свої дрони-камікадзе типу "Шахед", а згодом і ракети різного типу.

Уже зранку 12 червня Повітряні сили розповіли, що ворог застосував 30 засобів повітряного нападу. В результаті роботи наших сил протиповітряної оборони було збито: 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 4 крилаті ракети Х-101/Х-555 і 24 ударні БпЛА типу "Shahed-131/136".

Наймасштабнішими були наслідки російського комбінованого удару в Київській області. Там загорілося промислове підприємство і був постраждалий. Пожежу і досі намагаються загасити рятувальники, для цього на місці події залучено 249 одиниці особового складу, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.