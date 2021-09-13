Історична подія: Папа Римський Франциск зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм

Під час візиту до Угорщину Папа Римський Франциск зустрівся з Константинопольським патріархом Варфоломієм. Останній був присутнім на месі, яку голова Римо-католицької церкви провів на площі Героїв Будапешта.

Окрім Варфоломія, у межах свого візиту Папа також зустрівся з президентом Угорщини Яношем Адером, угорським прем’єром Віктором Орбаном і єпископами Угорщини. Також мав окрему зустріч з представниками інших християнських конфесій і єврейських спільнот.

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Що відомо про зустріч Папи Франциска та Варфоломія

Меса Папи Римського стала завершенням 52-го Міжнародного Євхаристійного Конгресу. Співслужили месу єпископи з усіх частин світу, які брали участь у цьому конгресі. Богослужіння відбувалися латинською мовою, а читання лунали італійською, англійською та угорською мовами. Серед інших поважних гостей на цій месі і був присутнім Варфоломій.

Перед початком заходу Папа проїхав панорамним автомобілем між секторами з паломниками на площі та прилеглих вулицях Будапешта, вітаючи та благословляючи їх. Площа була прикрашеною різноманітними прапорами, зокрема українськими.

Нещодавно Вселенський патріарх відвідував Київ

Вселенський патріарх Варфоломій 20 серпня прибув із візитом до України з нагоди святкування 30 річниці Незалежності. Того ж дня він устиг зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

21 серпня за його участю відбулася урочиста зустріч і подячна молитва у Михайлівському Золотоверхому соборі. А 22 числа патріарх Варфоломій разом із очільником ПЦУ Епіфанієм провели літургію у Святій Софії.

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