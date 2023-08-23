Історичний день: у селі Роботине встановили прапор України

Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине. Воно розміщене на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському.

Про це розповіли у 47 ОМБр. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав відео з населеного пункту.

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У Роботиному встановили український стяг

У 47 ОМБр зазначили, що сьогодні – історичний день.

Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському,

– мовиться у повідомленні.

Синьо-жовтий стяг з підписом Залужного замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора.

"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців. Слава Україні! Відео скоро", – написали захисники.



У Роботиному встановили прапор України / Фото 47 ОМБр

Головнокомандувач ЗСУ показав відео зі села.

Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!

– написав Залужний.

Дивіться відео з Роботиного

Також зі святом українців привітав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський.

"Роботине. День Державного Прапора України. Слава героям!" – зазначив Тарнавський.

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