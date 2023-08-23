Історичний день: у селі Роботине встановили прапор України
Джерело:47 ОМБр
Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине. Воно розміщене на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському.
Про це розповіли у 47 ОМБр. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав відео з населеного пункту.
Цікаво Убиті та переслідувані за український прапор: як окупанти бояться синьо-жовтого стяга
У Роботиному встановили український стяг
У 47 ОМБр зазначили, що сьогодні – історичний день.
Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському,
– мовиться у повідомленні.
Синьо-жовтий стяг з підписом Залужного замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора.
"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців. Слава Україні! Відео скоро", – написали захисники.
У Роботиному встановили прапор України / Фото 47 ОМБр
Головнокомандувач ЗСУ показав відео зі села.
Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!
– написав Залужний.
Дивіться відео з Роботиного
Також зі святом українців привітав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський.
"Роботине. День Державного Прапора України. Слава героям!" – зазначив Тарнавський.
Українські воїни встановили стяг у Роботиному: відео
Варто прочитати На день народження були шикарні подарунки – пиріжки й хліб, – жителька Роботиного про окупацію
Що відомо про звільнення Роботиного
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 21 серпня повідомила, що українські військові мали успіх у напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області. За її словами, ворог намагався повернути втрачені позиції, але успіху не мав.
- О 6:00 наступного дня у Генштабі ЗСУ також повідомили, що в напрямку Роботиного ЗСУ "мали успіх". Через кілька годин у Міноборони підтвердили звільнення села.
- Згодом у мережі опублікували щемливі кадри зі звільненого Роботиного. Жителі крізь сльози дякували українським захисникам й розповідали, як переживали дні в окупації.
- Мати контроль над селом – важливо для українських військових, адже наше просування в цьому районі дозволяє почати діяти за межами найщільніших російських мінних полів.
- Варто також зауважити, що за 25 кілометрів від Роботиного розташований другий опорний населений пункт – Токмак. Уже за 48 кілометрів від нього Мелітополь. Тобто зараз ЗСУ перебувають за 70 кілометрів від Мелітополя.