Історичний день: у селі Роботине встановили прапор України

23 серпня 2023, 19:20
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Джерело:

47 ОМБр

Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине. Воно розміщене на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському.

Про це розповіли у 47 ОМБр. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний показав відео з населеного пункту.

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У Роботиному встановили український стяг

У 47 ОМБр зазначили, що сьогодні – історичний день.

Воїни 47 окремої механізованої бригади встановили прапор України в селі Роботине, що на одному з найгарячіших напрямків – Мелітопольському,
– мовиться у повідомленні.

Синьо-жовтий стяг з підписом Залужного замайорів на зруйнованій російськими окупантами школі в День Державного прапора.

"І так буде всюди! Виженемо загарбників з нашої землі, відбудуємо під мирним небом та закарбуємо назавжди героїзм наших військовослужбовців. Слава Україні! Відео скоро", – написали захисники.


У Роботиному встановили прапор України / Фото 47 ОМБр

Головнокомандувач ЗСУ показав відео зі села.

Роботине. Україно, з Днем Державного Прапора!
– написав Залужний.

Дивіться відео з Роботиного

Також зі святом українців привітав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський.

"Роботине. День Державного Прапора України. Слава героям!" – зазначив Тарнавський.

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Що відомо про звільнення Роботиного

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 21 серпня повідомила, що українські військові мали успіх у напрямку південно-східніше Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області. За її словами, ворог намагався повернути втрачені позиції, але успіху не мав.
  • О 6:00 наступного дня у Генштабі ЗСУ також повідомили, що в напрямку Роботиного ЗСУ "мали успіх". Через кілька годин у Міноборони підтвердили звільнення села.
  • Згодом у мережі опублікували щемливі кадри зі звільненого Роботиного. Жителі крізь сльози дякували українським захисникам й розповідали, як переживали дні в окупації.
  • Мати контроль над селом – важливо для українських військових, адже наше просування в цьому районі дозволяє почати діяти за межами найщільніших російських мінних полів.
  • Варто також зауважити, що за 25 кілометрів від Роботиного розташований другий опорний населений пункт – Токмак. Уже за 48 кілометрів від нього Мелітополь. Тобто зараз ЗСУ перебувають за 70 кілометрів від Мелітополя.

Автор: Ольга Котів