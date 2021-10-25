Єдність країн уособлює скульптурна композиція, що присвячена трьом видатним мислителям. Це український філософ Григорій Сковорода, казахський мислитель Абай Кунанбаєв та азербайджанський просвітник Мірза Фаталі Ахундов.

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"Я сам народився в Азербайджані, довго живу в Україні, є почесним консулом Казахстану. Ці три країни для мене дуже близькі. Наше місто завжди було мультикультурним. Дуже багато національностей тут жили пліч-о-пліч. Тому ця скульптурна композиція якраз по духу нашого міста", – сказав почесний консул Республіки Казахстан в Харкові Емін Наджафлі.

Меценату проєкту вручили свідоцтво про національний рекорд

Перші гості Скверу Мислителів відзначили поєднання класики із сучасними технологіями. На скульптурі розміщений спеціальний QR-код, який оживляє у смартфоні Григорія Сковороду, що у доповненій реальності проводить всім охочим екскурсію.

Відкрили новий Сквер Мислителів: дивіться відео

Новаторство скульптури оцінили представники Книги рекордів України. Головному меценату вручили свідоцтво про національний рекорд в категорії "Мистецтво, вперше".

Поворотний механізм унікальний. Це перша скульптура трьох мислителів. Такого ще в Україні не було,

– розповів представник Книги рекордів України Дмитро Кулібабін.

На честь відкриття скверу для містян влаштували свято. Світові хіти зі сцени, запальні танці, а також фестиваль вуличної їжі. Шашлик для понад півтори тисячі гостей готував особисто батько консула Казахстану в Україні Еміна Наджафлі.

Окрім цього, всі охочі мали змогу скуштувати й інші національні страви трьох дружніх держав абсолютно безкоштовно.