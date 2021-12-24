Історія з хімічною зброєю не закінчена: Росія готує провокації на Донбасі

Росія готує чергові дезінформаційні атаки на Україну. Там планують цинічно брехати про те, що ЗСУ спільно з американськими колегами застосовують хімічну зброю проти населення Донбасу.

Про це повідомили волонтери міжнародної спільноти InformNapalm. В їхньому розпорядженні опинився документ про інформаційні операції "міністерства" донецьких бойовиків.

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Російські найманці звітують кураторам

Джерела InformNapalm уточнили, що документ нібито підготували для кураторів із російських спецслужб, аби прозвітувати за виконані завдання. У ньому йдеться про інформаційні атаки проти нашої держави.

Заголовок є таким: "Звіт щодо інформаційної протидії, спрямованої на інформування населення України та мешканці тимчасово підконтрольних їй територій Донбасу за 2021 рік".

Документ російських найманців / Скриншот InformNapalm



У документів вказано, що загалом за 2021 рік окупанти здійснили понад 50 активних інформаційних заходів, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України.

Пункт про хімічну зброю

Волонтери звернули увагу на пункт №54. Поруч з ним є примітка про паузу "до особливого розпорядження". Окупанти стверджують, що вже створили та підготували до публікації фейки про хімічну зброю на Донбасі.

Вони мають намір переконувати, що її на лінію розмежування перекинули ЗСУ спільно з військовими США та НАТО.

Ба більше, планують брехати, що Україна використовує небезпечні речовини проти місцевих мешканців.

Для цього російські найманці вже навіть зробили постановочні фото.

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Заяви Росії про хімічну зброю

Напередодні російський міністр оборони Сергій Шоугу заявив, що Україна готує на Донбасі "провокації з хімічною зброєю". Мовляв, для цього туди вже прибули понад 100 американських військових. У США вже спростували таку інформацію й звинуватили Кремль у фальшивій риториці. В українському Міноборони підтвердили, що висловлювання Шойгу не відповідають дійсності й підкреслили, що єдиною загрозою для мирних мешканців є окупаційні сили Росії.

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