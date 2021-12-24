Історія з хімічною зброєю не закінчена: Росія готує провокації на Донбасі
Джерело:Informnapalm
Росія готує чергові дезінформаційні атаки на Україну. Там планують цинічно брехати про те, що ЗСУ спільно з американськими колегами застосовують хімічну зброю проти населення Донбасу.
Про це повідомили волонтери міжнародної спільноти InformNapalm. В їхньому розпорядженні опинився документ про інформаційні операції "міністерства" донецьких бойовиків.
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Російські найманці звітують кураторам
Джерела InformNapalm уточнили, що документ нібито підготували для кураторів із російських спецслужб, аби прозвітувати за виконані завдання. У ньому йдеться про інформаційні атаки проти нашої держави.
Заголовок є таким: "Звіт щодо інформаційної протидії, спрямованої на інформування населення України та мешканці тимчасово підконтрольних їй територій Донбасу за 2021 рік".
Документ російських найманців / Скриншот InformNapalm
У документів вказано, що загалом за 2021 рік окупанти здійснили понад 50 активних інформаційних заходів, які можна вважати інформаційно-психологічними диверсіями проти України.
Пункт про хімічну зброю
Волонтери звернули увагу на пункт №54. Поруч з ним є примітка про паузу "до особливого розпорядження". Окупанти стверджують, що вже створили та підготували до публікації фейки про хімічну зброю на Донбасі.
- Вони мають намір переконувати, що її на лінію розмежування перекинули ЗСУ спільно з військовими США та НАТО.
- Ба більше, планують брехати, що Україна використовує небезпечні речовини проти місцевих мешканців.
- Для цього російські найманці вже навіть зробили постановочні фото.
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Заяви Росії про хімічну зброю
Напередодні російський міністр оборони Сергій Шоугу заявив, що Україна готує на Донбасі "провокації з хімічною зброєю". Мовляв, для цього туди вже прибули понад 100 американських військових. У США вже спростували таку інформацію й звинуватили Кремль у фальшивій риториці. В українському Міноборони підтвердили, що висловлювання Шойгу не відповідають дійсності й підкреслили, що єдиною загрозою для мирних мешканців є окупаційні сили Росії.Довідка. Нещодавно Путін вигадав чергові абсурдні звинувачення у бік України. Він заявив, що Київ нібито готує "третю військову операцію на Донбасі. У МЗС запевнили, що це – не так.
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