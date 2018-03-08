Історії, які надихають: як жінки із Донбасу розвинули власний бізнес в Україні

Почати власну справу для українців завжди здається складно. Бюрократична тяганина та палки в колесах від місцевих корупціонерів при владі, а ще й війна у країні вбивають бажання у малих та середніх бізнесменів. Підприємцям із Донбасу знайомі усі ці труднощі, однак вони таки знайшли спосіб розвивати свій бізнес.

У цьому їм допоміг проект від Європейського союзу у співпраці з Міжнародною асоціацією міграції. Більше 10 тисяч українських підприємців, захистивши свої бізнесплани, виграли гранти у вигляді обладнання, яке допомогло їм вийти на новий рівень у веденні власного бізнесу. Бльшість з учасників – вимушені переселенці з Донбасу, і як не дивно саме жінки.

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Марина Дмитрено як і щодня навідує своїх улюбленців, збирає ще теплі яєчка. Втілити у життя своє дитяче захоплення жінку наштовхнули жахливі обставини. Війна змусила її кинути роботу бухгалтером і тікати з рідної Горлівки. Вже на Київщині місцева влада виділила переселенцям земельну ділянку і Марина згадала про мрію дитинства: відкрити птахоферму.

Почати власну справу жінці допоміг європейський грант. Марина отримала обладнання для очистки м'яса та два інкубатори для курячих та перепелиних яєць.

Набагато вигідніше мати інкубатори, бо курчата коштують дорого. І коли вийшло так, що я виграла грант, то ми шукали саме інкубатори. Робили це для того, аби все було більше автоматизовано,

– розповіла Марина Дмитренко.

Катерина Калініченко зараз вже успішний відеооператор, до послуг якої входить навіть аерозйомка. А чотири роки тому з грудною дитиною дівчина також змушена була тікати від війни у Луганську. На новому місці у столиці грошей у молодої сім'ї бракувало.

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За три роки роботи жінка поволі виробляла базу клієнтів та знімала рекламу. А рік тому випадково натрапила на Європейську програму підтримки молодих підприємців. Завдяки їй Катерина змогла підняти рівень послуг і додати до них повітряну зйомку.

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