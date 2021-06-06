Італія не хоче призначати речника МЗС Білорусі Глаза послом у Римі, – ЗМІ

Італія не схвалила призначення речника білоруського Міністерства закордонних справ Анатолія Глаза на посаду посла Білорусі в Римі. Країна не видала спеціальний дозвіл.

Про призначення Глаза дискутують вже декілька місяців. Країна намагається бути обережною через політичну ситуацію в Білорусі.

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Потрібне схвалення від президента

Тому Італія тимчасово зупинила процедуру затвердження представника МЗС на посаді посла Білорусі в Італії.

Очолити представництво Білорусі в Римі Глаз зможе тільки після того, як президент країни Серджо Матарелла схвалить відповідне рішення.

Хто такий Анатолій Глаз

Відомо, що 38-річний білоруський дипломат – син колишнього депутата Анатолія Глаза.

Речник МЗС вже працював в посольстві Білорусі в Італії. Окрім цього, він обіймав посаду в адміністрації білоруського президента.

Офіційним представником Міністерства закордонних справ країни він став у 2018 році.

Коротко про напружену ситуацію в Білорусі

Низка країн відреагувала на вимушену посадку літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича.

Саме через це Європейський Союз остаточно заборонив своїм авіакомпаніям літати над Білоруссю.

Верховна Рада України також засудила дії режиму диктатора.