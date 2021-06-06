Італія не хоче призначати речника МЗС Білорусі Глаза послом у Римі, – ЗМІ

6 червня 2021 , 17:32
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Джерело:

Corriere della Sera

Італія не схвалила призначення речника білоруського Міністерства закордонних справ Анатолія Глаза на посаду посла Білорусі в Римі. Країна не видала спеціальний дозвіл.

Про призначення Глаза дискутують вже декілька місяців. Країна намагається бути обережною через політичну ситуацію в Білорусі.

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Потрібне схвалення від президента

Тому Італія тимчасово зупинила процедуру затвердження представника МЗС на посаді посла Білорусі в Італії.

Очолити представництво Білорусі в Римі Глаз зможе тільки після того, як президент країни Серджо Матарелла схвалить відповідне рішення.

Хто такий Анатолій Глаз

  • Відомо, що 38-річний білоруський дипломат – син колишнього депутата Анатолія Глаза.
  • Речник МЗС вже працював в посольстві Білорусі в Італії. Окрім цього, він обіймав посаду в адміністрації білоруського президента.
  • Офіційним представником Міністерства закордонних справ країни він став у 2018 році.
Відзначимо! Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Лукашенка піти у відставку.  

Коротко про напружену ситуацію в Білорусі

  • Низка країн відреагувала на вимушену посадку літака Ryanair та затримання журналіста Романа Протасевича.
  • Саме через це Європейський Союз остаточно заборонив своїм авіакомпаніям літати над Білоруссю.
  • Верховна Рада України також засудила дії режиму диктатора. 
Автор: Анастасія Мигидюк