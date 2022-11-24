Як розвалити імперію: у Швеції пройде масштабний Форум вільних народів пост-Росії

IV Форум вільних націй пост-Росії відбудеться 7 – 11 грудня в Гельсінборзі, Швеція. За словами організаторів, час для остаточного демонтажу останньої колоніальної імперії в Європі нарешті настав.

Крім того, у середу, 30 листопада, відбудеться онлайн пресконференція IV Форуму СНП. Три попередні форуми відбулися у Варшаві, Празі та у Гданську.

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Яка мета цьогорічного Форуму

Серед запланованих результатів:

меморандум про припинення існування Росії;

Декларація незалежності Конфедерації Сибіру;

План реконструкції держав постросійського простору

Зверніть увагу! Форум Вільних Народів Росії – платформа комунікації лідерів регіональних рухів та представників корінних народів Росії, що має на меті повну, контрольовану й ненасильницьку реконструкцію Росії.

Безумовними складовими реконструкції будуть процеси деімпереалізації, деколонізації, денацифікації, демілітаризації та денуклеаризації сучасної російської держави. Фактична мета – розпад імперії.

Які цілі переслідують

Основні цілі:

Узгодити рішення щодо мирного "оксамитового" розлучення-демонтажу РФ

Виділити межі майбутніх незалежних держав

Підтвердити принцип повної та безумовної денуклеаризації всіх країн постросійського простору

Створити механізм поділу активів-боргів нинішньої РФ (включно з репараціями)

Напрацювати базові параметри устрою постросійського простору, особливо в перші кілька перехідних років (економічні зв'язки, логістичні ланцюжки, рух людей та капіталу, валютне питання тощо).

У шведському Гельсінгборзі пройде ІV форум вільних народів пост-Росії / Фото russiavsworld

Хто виступатиме

Очікувані спікери та гості:

представники рухів корінних народів та колонізованих регіонів нинішньої Росії;

політики,

дипломати,

державні діячі

журналісти з ЄС, США, Великої Британії, України.

Світ поступово визнає Росію країною-терористкою

23 листопада Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Документ під час голосування підтримала абсолютна більшість європарламентарів.

26 жовтня Сенат Польщі підтримав резолюцію. Польща рішуче засудила російську агресію і закликала всіх країн, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом.

У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. 18 жовтня Естонія оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму. За це рішення проголосували 88 депутатів естонського парламенту.

Крім того, 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.

З детальнішою програмою форуму та ініцативою можна ознайомитись за посиланням

Більше про це – Росію визнали спонсоркою тероризму: відео