Як розвалити імперію: у Швеції пройде масштабний Форум вільних народів пост-Росії

24 листопада 2022 , 19:00
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Джерело:

russiavsworld

IV Форум вільних націй пост-Росії відбудеться 7 – 11 грудня в Гельсінборзі, Швеція. За словами організаторів, час для остаточного демонтажу останньої колоніальної імперії в Європі нарешті настав.

Крім того, у середу, 30 листопада, відбудеться онлайн пресконференція IV Форуму СНП. Три попередні форуми відбулися у Варшаві, Празі та у Гданську.

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Яка мета цьогорічного Форуму  

Серед запланованих результатів:

  • меморандум про припинення існування Росії;
  • Декларація незалежності Конфедерації Сибіру;
  • План реконструкції держав постросійського простору

Зверніть увагу! Форум Вільних Народів Росії – платформа комунікації лідерів регіональних рухів та представників корінних народів Росії, що має на меті повну, контрольовану й ненасильницьку реконструкцію Росії.

Безумовними складовими реконструкції будуть процеси деімпереалізації, деколонізації, денацифікації, демілітаризації та денуклеаризації сучасної російської держави. Фактична мета – розпад імперії.

Які цілі переслідують

Основні цілі:

  • Узгодити рішення щодо мирного "оксамитового" розлучення-демонтажу РФ
  • Виділити межі майбутніх незалежних держав
  • Підтвердити принцип повної та безумовної денуклеаризації всіх країн постросійського простору
  • Створити механізм поділу активів-боргів нинішньої РФ (включно з репараціями)
  • Напрацювати базові параметри устрою постросійського простору, особливо в перші кілька перехідних років (економічні зв'язки, логістичні ланцюжки, рух людей та капіталу, валютне питання тощо).

У шведському Гельсінгборзі пройде ІV форум вільних народів пост-Росії / Фото russiavsworld

Хто виступатиме

Очікувані спікери та гості:

  • представники рухів корінних народів та колонізованих регіонів нинішньої Росії;
  • політики,
  • дипломати,
  • державні діячі
  • журналісти з ЄС, США, Великої Британії, України.
З детальнішою програмою форуму та ініцативою можна ознайомитись за посиланням.

Світ поступово визнає Росію країною-терористкою

  • 23 листопада Європарламент ухвалив резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму й державою, яка використовує засоби тероризму. Документ під час голосування підтримала абсолютна більшість європарламентарів.
  • 26 жовтня Сенат Польщі підтримав резолюцію. Польща рішуче засудила російську агресію і закликала всіх країн, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати уряд Росії терористичним режимом.
  • У серпні Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму. 18 жовтня Естонія оголосила Росію державою-спонсоркою тероризму. За це рішення проголосували 88 депутатів естонського парламенту.
  • Крім того, 13 жовтня ПАРЄ визнала російський режим терористичним. Резолюцію ухвалили одностайно. Також Росія визнана як країна-спонсор тероризму у Литві.

Більше про це – Росію визнали спонсоркою тероризму: відео

 

Автор: Анна Романюк