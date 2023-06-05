Люто охороняв природу і Україну: під Бахмутом зник інспектор "Тузлівських лиманів" Іван Плачков
Джерело:Іван Русєв
В районі населеного пункту Григорівка, що поблизу Бахмута, безвісти зник захисник Іван Плачков. До повномасштабної війни чоловік працював інспектором заповідника "Тузлівські лимани".
Колега Плачкова – Іван Русєв – розповів, що зв'язок з бійцем зник ще 2 червня. Сьогодні, у День охорони довкілля Русєв вирішив нагадати про діяльність захисника.
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Воїн захищав природну спадщину
Колега розповідає, що Плачков, працюючи у заповіднику, відважно, послідовно і люто охороняв природну спадщину нашої держави.
Мені довелося з ним бути в різних рейдах по боротьбі з браконьєрами і він завжди гідно стояв на стражі держави, охороняючи наше спільне надбання,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, Русєв нагадує, що під час війни, яку розв'язала Росія, кожного дня гинуть і зникають люди, дуже страждає дика природа, яка є основою нашого життя і за яку так міцно боровся Іван Плачков.
Тому автор публікації у всесвітній день охорони довкілля закликав нищити ворога та берегти унікальну українську природу від руйнування.
Ситуація на Бахмутському напрямку: головне
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що з 1 вересня, коли окупанти почали використовувати зеків у Бахмуті, Росія втратила щонайменше 22 816 особового складу. Втрати ЗСУ були в 7,5 раза менші.
- В середині травня у Міністерстві оборони заявили, що сумарна кількість військових, яких Росія втратила на Бахмутському напрямку сягає 70 тисяч. Мовиться про поранених та вбитих. Олексій Резніков додав, що така статистика лише за "консервативними прогнозами".
- Водночас у Білому домі повідомили, що загалом Росія втратила близько 100 тисяч військових на цьому напрямку. Йдеться як про знищених, так і про поранених окупантів.