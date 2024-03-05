Битва за Бахмутський напрямок: у ЗСУ чітко відповіли, чи взяли росіяни Іванівське та Богданівку

У Збройних Силах України роз'яснили ситуацію щодо Іванівського та Богданівки на Бахмутському напрямку. Речник 80 ОШБр Роман Гасько надав останні дані про інтенсивність боїв та дії ворога.

Власне, в ефірі національного телемарафону речник 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Роман Гасько прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку. За його словами, хоча бої ведуться з високою інтенсивністю, радикальних змін на лінії фронту не відбувається, – інформує 24 Канал.

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Непоступливість захисників

Гасько зазначив, що ситуація з контролем над Іванівським та Богданівкою в Донецькій області щодня змінюється, але повного контролю ворог не має. Він також наголосив, що окупанти намагаються прорватися до Часового Яру, використовуючи всі можливі види озброєння.

Ситуація змінюється постійно в різні сторони, але говорити про повний контроль над тим чи тим населеним пунктом по всій лінії зіткнення на нашому напрямку не є можливим,

– акцентував Гасько.

Речник 80-ї ОШБр також звернув увагу на зростання ролі дронів у бойових діях, вказуючи на необхідність засобів радіоелектронної боротьби для ефективної протидії. З настанням кращої погоди, за його словами, ворог збільшує використання бронетехніки.

Дрони через свою точність й інтенсивність застосування зараз домінують. Тому РЕБ, як засоби боротьби проти дронів, одна з найактуальніших потреб по всі лінії зіткнення для захисту особового складу, озброєння та техніки. Також вони потрібні для можливості ведення ефективних бойових дій.

Що потрібно знати