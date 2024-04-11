На Івано-Франківщині прогриміли вибухи
Росія 11 квітня вкотре масовано атакувала Україні ракетами. Зокрема, вибухи пролунали на Івано-Франківщині.
Зранку у Івано-Франківській області пролунали вибухи. Наразі деталі невідомі.
Дивіться також "Кинджал" у напрямку Львова: у області працює ППО
На Івано-Франківщині пролунали вибухи
Кореспонденти Суспільного повідомили, що у Івано-Франківській області прогриміли вибухи. Місцева влада поки ніяк не коментувала цю інформацію.
Росія вночі проти 11 квітня підняла у повітря стратегічну авіацію та запустила по нашій державі ракети. Зокрема, відомо про зліт Ту-95 та одразу кількох бортів МіГ-31К. Також не обійшлось без пусків гіперзвукової ракети "Кинджал".
Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що під ударом ворога опинились об’єкти генерації та системи передачі у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. На Київщині, за попередньою інформацією, є перебої з електропостачанням
До оголошення про відбій повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях. Пам'ятайте, звичайна обережність може зберегти життя, тому не нехтуйте власною безпекою.
У Львові та області лунали вибухи
- Російські війська завдали масованого ракетного удару на ранок 11 квітня. Львівщину атакували "Кинджалами". Ворог знову спрямував ракети проти Стрия.
- Вже о 05:57 надійшла інформація про роботу ППО, а через п'ять хвилин у Повітряних силах повідомили про те, що у напрямку Львова летить "Кинджал".
- О 06:01 кореспонденти 24 Каналу повідомили, що чули вибухи у місті. Згодом Козицький також повідомив, що ракети летять на Стрий та Стрийщину.