Верещук назвала регіони, звідки найактивніше втікають окупанти та зрадники

На тимчасово окупованих територіях України останнім часом дуже неспокійно. Росіяни панікують і готуються навтьоки.

Про це 24 Каналу розповіла Ірина Верещук – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій. За її словами, окупанти відчувають, що Збройні Сили України вже зовсім близько.

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"Гастролери" збирають валізи

Ірина Верещук підтвердила, що з поля бою в тимчасово окуповані території звозять велику кількість російських військових, які мають надію бути врятованими.

Втім, українські лікарі та медики відмовляються співпрацювати з окупантами.

Це дуже правильний шлях і дуже правильні кроки,

– повідомила вона.

На її думку, це провокує росіян завозити з Росії так званих "гастролерів".

"До речі, ці "гастролери" раніше більш охоче їхали, а зараз навіть за гроші не їдуть, бо це і безпекові ризики, і юридичні”, - додала міністерка з питань реінтеграції окупованих територій.

Ірина Верещук зауважила, що українська влада неодноразово попереджала, що відповідальність за незаконний перетин кордону з Україною та функціонування на її тимчасово окупованих територіях будуть нести абсолютно всі.

Найшвидше зрадники втікають із Запорізької області

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій додала, що самопроголошені чиновники в паніці та шукають безпечні шляхи для втечі.

Окупаційна влада уже роздає директиви й вказівки, як це робити, вивозить своє майно, особливо на Запоріжжі: Василівка, Бердянськ, Мангуш,

– повідомила вона.

За її словами, чиновники готуються "екстрено евакуюватися". Колаборанти теж не сидять склавши руки – намагаються спрогнозувати подальший план дій.

"Усі чекають на армію!" – переконана вона.

Саме таке налаштування є дійсно правильним. ЗСУ вже близько!

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