Самі б ніколи не зробили: Маломуж пояснив загрози нового російського дрона "Изделие-53"

Російські військові почали з 21 жовтня застосовувати новий дрон "Изделие-53", які є досконалою версією безпілотників "Ланцет".

Генерал української армії, голова Служби зовнішньої розвідки (у 2005 – 2010 роках) Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що наразі немає даних щодо ефективності нового російського дрона.

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ЗСУ вивчатиме можливості ворожого дрона

Цей дрон нібито має нові системи наведення, які росіяни, на думку Маломужа, вкрали у західних розробників, інакше вони його ніколи б не зробили. Оскільки в Росії немає ефективних засобів наведення та ідентифікації конкретних об'єктів. А тим більше можливості забезпечити дрон діяти в режимі автоматики, тобто штучного інтелекту.

"Изделие-53" Це нова версія безпілотника-камікадзе "Ланцет". Його головна перевага нібито у наявності системи автоматичного наведення. Це дозволяє дрону ідентифікувати типи цілей та влучати саме в потрібний об'єкт.

Українські військовій ще будуть вивчати можливості цього дрона, який вже застосовується ворогом. І росіяни намагаються за його допомогою провести низку операцій, зокрема в Київській області,

– наголосив генерал української армії.

Микола Маломуж розповів про новий російський дрон "Изделие-53": дивіться відео

Проте українські сили збили всі ці нові дрони росіян, так само як і ті, що вони застосовували раніше.

"Ми маємо можливість збивати їх усіма засобами ППО, тому куди б росіяни не націлювались, наприклад, на українські енергетичні об'єкти, ми їх захищаємо. І це "Изделие-53" буде летіти так само як і "Шахеди" чи гібриди китайського та російського виробництва", – зазначив Микола Маломуж.

Більше про новий "винахід" росіян

В американському Інституті вивчення війни зазначили, зо з 21 жовтня російські загарбники почали використовувати новий безпілотник-камікадзе "Изделие-53", що має систему автоматичного наведення.

Проте речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, перевагу цього дрона у нібито можливості "автономно ідентифікувати цілі", назвав смішною. Оскільки наведення на ціль будь-якого летального апарату здійснює людина. А інформацію про нібито застосування "штучного інтелекту" він не став коментувати.

Проте речник Повітряних сил зазначив, що не варто недооцінювати противника, адже він має велику лінійку БпЛА. Зокрема розвідувальні комплекси, безпілотники оперативно тактичного рівня та ударного типу – "Форпост" чи "Оріон". А також дрони-камікадзе "Ланцет", які ворог активно використовує на фронті.

Назва "Изделие" – це формат шифровки ще з радянських часів, коли з метою запобігання шпигунству так називали будь-який вид озброєння.