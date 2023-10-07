В Ізраїлі по всій території ввели надзвичайний стан після вторгнення ХАМАС
Джерело:Haaretz
Ізраїль 7 жовтня масовано атакували бойовики з ХАМАС, а також вторглися озброєні палестинці. Зрештою у країні ухвалили рішення про запровадження надзвичайного стану.
Раніше на території Ізраїлю вводили "особливий стан". Тепер надзвичайний стан діє по всій території Держави Ізраїль.
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В Ізраїлі діє надзвичайний стан
Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір 7 жовтня оголосив надзвичайний стан по всій території країни через загрозу з боку бойовиків ХАМАС. Він також наказав набрати добровольців у поліцію Ізраїлю, крім того, у правоохоронців відтепер з'явиться більше повноважень у час надзвичайного стану.
Варто зазначити, що у відповідь на умови безпеки в повітряному просторі Ізраїлю Управління цивільної авіації оголосило про тимчасове призупинення спортивних і розважальних польотів до подальшого повідомлення. Раніше повідомлялося про закриття місцевих аеропортів у південних і центральних областях для комерційних цілей. Проте аеропорт імені Бен-Гуріона працюватиме, суворо дотримуючись встановлених інструкцій і правил безпеки.
ХАМАС атакував Ізраїль: головні новини
- Ізраїль вранці 7 жовтня масовано атакував ХАМАС ракетами з району Сектора Гази. Палестинські бойовики стверджували, що на ізраїльську територію вони випустили понад 5 тисяч ракет, тоді як ізраїльська влада наголосила на 2 тисячах ракет.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу наголосив, що країна вже перебуває у стані війни з палестинцями. Крім того, у країні також вводили "особливий стан", а очільник уряду пообіцяв жорстку відповідь ворогу.
- В Ізраїлі вже також відомо про понад 500 постраждалих внаслідок атаки ХАМАС. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що постраждалих серед українських громадян в Ізраїлі немає.
- Крім того, в підтримку дій ХАМАС висловилися в Ірані й терористичній організації Хезболла. Вони "привітали" дії палестинців і підтримають рух опору, який може розгорнутися в Ізраїлі. Тим часом ізраїльська влада оголосила про призов резервістів і почала операцію "Залізні мечі".