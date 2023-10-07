В Ізраїлі по всій території ввели надзвичайний стан після вторгнення ХАМАС

Ізраїль 7 жовтня масовано атакували бойовики з ХАМАС, а також вторглися озброєні палестинці. Зрештою у країні ухвалили рішення про запровадження надзвичайного стану.

Раніше на території Ізраїлю вводили "особливий стан". Тепер надзвичайний стан діє по всій території Держави Ізраїль.

До теми Загострення між Ізраїлем і ХАМАС: чи є серед постраждалих українці

В Ізраїлі діє надзвичайний стан

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Ґвір 7 жовтня оголосив надзвичайний стан по всій території країни через загрозу з боку бойовиків ХАМАС. Він також наказав набрати добровольців у поліцію Ізраїлю, крім того, у правоохоронців відтепер з'явиться більше повноважень у час надзвичайного стану.

Варто зазначити, що у відповідь на умови безпеки в повітряному просторі Ізраїлю Управління цивільної авіації оголосило про тимчасове призупинення спортивних і розважальних польотів до подальшого повідомлення. Раніше повідомлялося про закриття місцевих аеропортів у південних і центральних областях для комерційних цілей. Проте аеропорт імені Бен-Гуріона працюватиме, суворо дотримуючись встановлених інструкцій і правил безпеки.

ХАМАС атакував Ізраїль: головні новини