Ізраїль атакував збройний завод ХАМАС
Джерело:Times of Israel
Ізраїль вночі проти 2 липня атакував завод зброї бойовиків ісламістського угруповання ХАМАС. Це відбулося у відповідь на нову хвилю підпалів через випущення повітряних вибухових куль на півдні Ізраїлю.
Що відомо про обстріли
Місце, яке атакували, ХАМАС використовував для розробки та виготовлення зброї. Про це заявили в армії Ізраїлю.
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Удар був нанесений у відповідь на підпал аеростату на території Ізраїлю. Армія оборони Ізраїлю буде рішуче реагувати на всі спроби терору з боку Сектора Газа,
– мовиться у повідомленні.
Інформація про жертв чи постраждалих наразі не надходила.
Атаки з Сектору Гази
Перед тим, 1 липня, бойовики випустили запальні кулі, які призвели до 4 пожеж біля ізраїльських міст уздовж південного кордону.
За даними пожежно-рятувальної служби, більшість пожеж були невеликими. Їх вдалося швидко взяти під контроль, перш ніж вогонь завдав значної шкоди.
Головне про конфлікт Ізраїлю та ХАМАС
- На початку травня 2021 року між палестинцями та ізраїльською поліцією виникли сутички. Вони відбулись через протести палестинців проти виселення зі своїх домівок у Східному Єрусалимі.
- 10 травня між ХАМАС та Ізраїлем почалися ракетні обстріли. За 11 днів протистояння загинуло понад 200 палестинців та десяток ізраїльтян.
- Перемир'я між сторонами настало 21 травня о 02:00.
- У ночі проти 16 червня перемир'я порушили – Ізраїль атакував Сектор Гази через вибухові повітряні кулі, які призвели до двох десятків пожеж на території країни.