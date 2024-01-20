Ізраїль фінансував створення ХАМАС, – Боррель

Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення ХАМАС. Такі звинувачення раніше заперечував прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що ізраїльський уряд фінансував ХАМАС, щоб послабити Палестинську владу.

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Що заявив Боррель

Так, ХАМАС фінансувався урядом Ізраїлю в спробі послабити Палестинську адміністрацію на чолі з ФАТХ,

– заявив дипломат ЄС.

Боррель зробив відповідну заяву під час промови в Університеті Вальядоліда в Іспанії. Проте деталей дипломат не уточнював.

За його словами, єдиним мирним рішенням є створення палестинської держави.

Ми вважаємо, що тільки нав'язане ззовні рішення про дві держави принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативному варіанті,

– сказав Боррель.

Як зазначає агенція Reuters, опоненти ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ звинувачують Ізраїль в тому, що вони роками підтримували ватажків ХАМАСу, в тому числі, дозволяючи фінансування Сектора Гази з Катару. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заперечує такі звинувачення.

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