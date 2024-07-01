Ізраїль готовий до повномасштабної війни: є 2 сценарії розвитку подій

Зростає напруження між Ізраїлем та Іраном, який пригрозив "війною на знищення". Проте ізраїльське МЗС заявило, що країна не відмовиться від операції в Лівані.

Головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович сказав 24 Каналу, що ізраїльська армія дістала наказ підготуватися до бойових дій проти Хезболли. Всі останні операції, які вона проводить з іншого боку кордону, також спрямовані на це.

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Які загрози Лівану

Бойові дії в Лівані Ізраїль вже узгодив із США. Сполучені Штати надають підтримку озброєнням, а також відправили до берегів Лівану десантний корабель USS Wasp та 24-й загін морської піхоти.

Розглядається 2 сценарії розгортання подій.

Відповідно до одного з них, якщо вторгнення Ізраїлю на територію Лівану відбудеться, воно має закінчиться створенням "буферної зони" між кордоном Ізраїля та силами Хезболли.

між кордоном Ізраїля та силами Хезболли. В межах іншого сценарію Ізраїль може зайняти певну територію для того, щоб гарантувати свою безпеку. Ця територія буде окупована за аналогією з Західним берегом річки Йордан. Тут можуть бути створені поселення, які охоронятимуться армією Ізраїля.

Ліван, за словами Еміля Шлеймовича, може зазнати не тільки серйозної шкоди, а також втратити частину своєї території.

Це питання має розв'язатися вподовж трьох тижнів – місяця, тому що у цей термін ізраїльська армія обіцяє закінчити базову зачистку в Газі. Тоді звідти сили можуть бути перекинути на північний фронт,

– наголосив він.

Нагадаємо, що заява Ірану – це відповідь на попередження, які звучать з боку Ізраїля, США, Франції. Країни наголошують, якщо Хезболла – проксі Ірану – не припинить обстріли ізраїльської території та не відійде за ріку Ель-Літані, відповідно до резолюції ООН, то Ізраїль розпочне повномасштабну війну.