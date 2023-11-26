ХАМАС намагався затримати звільнення заручників: як відреагував Ізраїль

Ізраїль та ХАМАС після тривалих переговорів домовились про звільнення 50 заручників та 4-денне перемир'я. Водночас Ізраїль має звільнити 150 палестинських в'язнів.

Проте під час перемир'я військове крило ХАМАС 25 листопада заявило про нібито невиконання з боку Ізраїля умов перемир'я та відклало звільнення заручників. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп розповів 24 Каналу, що за його даними Ізраїль не порушував домовленостей. Водночас не можна виключати, що ХАМАС буде створювати проблеми для ізраїльської сторони.

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Яке головне завдання ХАМАС

Відкладення звільнення заручників, яких захопив ХАМАС розраховано на те, щоб "пограти на нервах" Ізраїля та познущатись з родичів захоплених людей. Це передбачалось, проте не відомо, чи збирається ХАМАС і далі підіймати ставки.

Головне завдання ХАМАС – виграти час, продовжити припинення вогню. Саме таку мету він переслідує і тому Ізраїль звинувачують в якихось "порушеннях домовленостей",

– наголосив військовий оглядач.

Йдеться про нібито невиконання Ізраїлем угоди щодо виїзду на північ Сектору Гази вантажівок з гуманітарною допомогою. Крім того, ХАМАС вважав, що Ізраїль буцімто не дотримувався "стандартів звільнення ув'язнених".

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Гуманітарні вантажі та паливо потрапило у Сектор Гази, були звільнені терористи (палестинські – 24 Канал) вчасно, а також Ізраїль дотримується режиму припинення вогню,

– підкреслив Шарп.

Водночас Ізраїль, за його словами, у разі невиконання ХАМАС домовленостей щодо звільнення заручників, може ухвалити рішення про відновлення операції в Секторі Гази.

Що відомо про домовленості Ізраїля та ХАМАС

Уряд Ізраїль заявив 22 листопада про досягнення угоди з ХАМАС щодо звільнення 50 заручників – жінок та дітей до 19 років, захоплених 7 жовтня. Ізраїль своєю чергою має відпустити 150 палестинських ув'язнених.

Також сторони домовились про режим припинення вогню. За кожних звільнених 10 заручників додаватиметься 1 день перемир'я.

ХАМАС передав першу групу заручників 24 листопада. Йдеться про 13 громадян Ізраїлю та 11 іноземних.

Звільнення другої партії заручників було припинено ХАМАС через нібито невиконання Ізраїлем домовленостей перемир'я. У відповідь Ізраїль заявив, що у разі, якщо заручники не будуть звільнені до опівночі 25 листопада, наступного дня він може відновити бойові дії в Секторі Гази. ХАМАС все ж таки звільнив другу групу заручників до зазначеного часу.

Також ХАМАС передав Ізраїлю список третьої групи заручників, які мають бути звільнені 26 листопада – у третій день перемир'я.