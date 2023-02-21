Ізраїльський "залізний купол": як він покращить системи ППО і ПРО України

Сьогодні з'явилась гарна новина, що, ймовірно, Ізраїль передасть Україні системи протиповітряної оборони.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. За його словами, скоріш за все це буде система "залізний купол".

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Жодна ППО в світі не дає 100% гарантії

Він зазначив, що ця система є дуже ефективною проти ракет, які рухаються по балістичній траєкторії. Також вона добре працює проти більш примітивних ракет, які використовують російські системи залпового вогню.

Проте, це не будуть ракети "Град", тому що у них калібр 122 міліметри. Тому "залізний купол" може стати для нас захистом проти крупнокаліберних систем типу "Смерч" або "Ураган",

– наголосив військовий експерт.

Як може допомогти Україні "залізний купол": дивіться відео

Але він зазначив, що жодна протиповітряна система у світі не дасть стовідсоткової гарантії, навіть "залізний купол".

"Треба розуміти, що таку гарантію дає тільки перемога. У нашому випадку, з метою уникнення провокацій, ще й завдання серйозного ураження ворогу, перш за все це знищення його військової техніки, якою він нам завдає шкоди. Це значно збільшує наші шанси", – вважає Андрій Крамаров.

Новітня система ППО Ізраїлю "залізний купол": що відомо