Ізраїль обстріляв Сектор Гази після заворушень на кордоні: відео атак
Джерело:Times of Israel
Армія Ізраїлю завдала ракетних ударів по об'єктах зберігання зброї ХАМАС у Секторі Гази. Це зробили у відповідь на масові заворушення на кордоні, під час яких важко поранили 21-річного ізраїльського прикордонника.
Сили оборони Ізраїлю повідомили, що військові обстріляли 4 місця зберігання зброї ХАМАС в Секторі Гази.
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Ізраїль обстріляв об'єкти ХАМАС
Передував цій атаці обстріл кордону з Ізраїлем, в результаті якого був важко поранений прикордонник. Напад на нього стався після масових заворушень, організованих ХАМАС та іншими терористичними угрупованнями.
Група палестинців намагалася перелізти через бетонний паркан на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем. Один з них підбіг до невеликого віконця в бетонній стіні вздовж кордону і кілька разів вистрілив, потрапивши у прикордонника. Крім того, група інших чоловіків намагалася вибити у нього зброю – вони били по чоловіку трубою й кидали каміння.
У результаті нападу молодий 21-лений прикордонник отримав важке поранення в голову. Його у критичному стані в медичний центр у Беер-Шеві. Чоловік переніс важку операцію, а його стан досі не покращився.
Армія Ізраїлю наголосила, що удари були відповіддю саме на заворушення і поранення співробітника прикордонної поліції.
Ізраїль атакував ХАМАС у відповідь на заворушення: відео
Загострення у Секторі Гази: коротко
- У травні 2021 року у Східному Єрусалимі спалахнули сутички між ізраїльськими правоохоронцями та палестинцями. Згодом конфлікт переріс у ракетні обстріли з обох сторін.
- За весь час загострення ситуації у Секторі Гази загинули щонайменше 227 людей, в Ізраїлі – 13.
- Опісля сторони домовилися про перемир'я, яке почало діяти 21 травня.
- Певний час у регіоні було затишшя, повідомляли тільки про нечисленні "показові" запуски ракет з обох сторін.
- Але у ніч на 16 червня перемир'я порушили – Ізраїль атакував Сектор Гази, відповівши на запуск ХАМАС куль зі запальною сумішшю. Згодом сталися ще декілька схожих ситуацій.