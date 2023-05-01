Злива з градом, сніг та мінусова температура: Ізраїль накрила потужна негода
На вихідних Ізраїль атакувала негода. Місцями був дощ та випав сніг. До того ж температура повітря опустилася нижче за 0 градусів.
29 квітня на найвищій горі Хермон почався снігопад. А інші райони накрили зливи, подекуди з градом. Відповідні кадри негоди оприлюднили місцеві ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Ізраїль атакувала негода
За словами синоптиків, у центрі Ізраїлю прогнозували опади, а також посилення вітру та висоти хвиль у Середземному морі. Так, у селищі Джуліс у Західній Галілеї пустився дощ із градом.
А на горі Хермон випав сніг. Температура повітря там опустилася нижче за 0 градусів.
Туристичні маршрути довелося закрити через негоду, щоб не наражати на ризик людей.
Негода в Ізраїлі / Скриншоти з відео
Наразі є небезпека обвалення дерев. Попередньо, потепління очікується з 1 травня.
Негода в інших місцях
- У ніч на 12 березня у північних та західних регіонах України несподівано випав сніг. Мокрий сніг у Києві падав цілий день.
- Також зима наприкінці березня прийшла і до Криму. У більшості міст півострова була плюсова температура та хмарність.
- У ніч на 28 березня Ужгород атакувала негода. Шквальний вітер повалив дуже багато дерев та пошкодив дахи.
- Нещодавно буря з пилу та піску накривала північні райони Китаю. Це вже четверта сильна буря з піску у Китаї за 2023 рік.