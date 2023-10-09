"Курс обміну" дуже високий: що наразі відомо про ізраїльських заручників

Однією з цілей нападу терористів з ХАМАС на Ізраїль було захоплення заручників. За даними палестинців, їм вдалося полонити приблизно 130 людей.

Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Деталі", Ізраїль, Еміль Шлеймович, зазначивши, що ХАМАС може пред'явити певну кількість викрадених людей, але зменшену. А декілька осіб притримають на майбутнє, щоб залишити за собою певну перевагу.

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ХАМАС висуває вимоги

Також з'явилась інформація, що Катар приєднався до зусиль зі швидкого обміну частини заручників – деяких жінок та дітей. Серед них є діти, вік яких є трохи старший за немовлят.

Терористи вимагають у відповідь визволення усіх без виключення палестинських ув'язнених, які затримані або заарештовані за злочини у сфері безпеки та перебувають в ізраїльських тюрмах. За даними палестинської правозахисної організації їхня кількість 5200 людей.

"Проте з'явилась нова цифра – приблизно 7 тисяч ув'язнених. Не виключено, що палестинці додають до цього списку ув'язнених, які сидять в за ґратами за кримінал", – зазначив Шлеймович.

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Готувалися до "операції" з січня

Водночас головною метою "операції" ХАМАС було взяти у заручники людей та викрасти їх.

У всіх тренуваннях, які проходять бійці ХАМАС протягом останніх років, є сценарій викрадення людей. Їм потрібні заручники, адже "курс обміну" полоненого ізраїльтянина традиційно є високим – понад 1000 людей віддали за одного ізраїльського капрала Гілада Шаліта. Адже всім відомо, що Ізраїль цінує життя своїх громадян,

– наголосив головний редактор порталу "Деталі".

ХАМАС, за його ж інформацією, готувався до цієї "операції" з січня, промацуючи слабкі місця оборони Ізраїля. Проте палестинці самі не очікували масштабу свого можливого "успіху", тому що з повітря їм проникнути на територію Ізраїля не вдалося, дві спроби пройти морським шляхом також були невдалими. А ось по землі вони зуміли прорватися.

"Вочевидь, коли пройшли головні сили ХАМАС, за ними пішли менш треновані, проте добре озброєнні бійці. Загалом ХАМАС – це добре озброєне угрупування, що має арсенал різних видів важкої стрілецької зброї, мінометів, ракет зокрема далекобійних та високоточних", – зауважив Еміль Шлеймович.

Що відомо про жертв, постраждалих та заручників, яких захопив ХАМАС

За інформацією ЗМІ Ізраїля кількість загиблих через напад ХАМАС зросла до 800 людей. Щодо кількості поранених, то цей показник також збільшився. Наразі постраждало 2156 осіб. З них 20 людей є у критичному стані, а 300 перебувають у важкому.

Також за повідомленням посольства Ізраїлю в США ХАМАС утримує щонайменше 100 заручників, серед яких є цивільні та військові.

Раніше повідомлялось про те, що палестинські терористи утримують приблизно 50 ізраїльських заручників біля кордону з Газою. А саме – у кібуці Беері на Півдні Ізраїлю, в північно-західній частині пустелі Негев – поблизу східного кордону з Сектором Гази.