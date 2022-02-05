Ізраїль заборонив країнам Балтії надати Україні своє озброєння, – ЗМІ

Ізраїль заборонив Литві, Латвії та Естонії постачати своє озброєння Україні. Зокрема протитанкові комплекси Spike.

Відповідне повідомлення трьом балтійським країнам надіслали з ізраїльського міністерства оборони. Про це пише американський журнал Breaking Defense з посиланням на власні джерела.

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Будь-який вид непрямого втручання в цю кризу може зашкодити особливим відносинам між Єрусалимом і Москвою. Усе, що має хоч найменший зв'язок із ситуацією в цій частині світу, має передбачати розгляд потенційних наслідків на дуже високому рівні,

– пояснив старший ізраїльський експерт з питань оборони.

Ізраїль встановлює суворі правила щодо "кінцевих користувачів" озброєння, що продається за кордон, які юридично обмежують можливість покупців передавати його третій країні без дозволу виробника.

Попереджувальний крок був зумовлений побоюваннями, що Україна намагатиметься отримати протитанкові ракетні комплекси Spike, виробництва підприємства ізраїльських і німецьких компаній.

Військова допомога Україні: що відомо

Міноборони Чехії надасть Україні понад 4 тисячі артилерійських боєприпасів. Окрім цього, розглядають можливість відправлення на підмогу ЗСУ своїх військових.

Польський уряд вирішив виділити Києву сучасні переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun.

Прем'єр-міністерка Данії назвала ситуацію біля кордонів України найсерйознішою з часів Холодної війни. Саме тому її країна може надати військову техніку та зброю.

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Дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру свідчать, що Ізраїль підтримує політичні відносини з Україною, але за останнє десятиліття не продавав нашій державі жодного озброєння.