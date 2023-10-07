ХАМАС атакував Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни: хронологія загострення конфлікту

12:56, 07 жовтня

Терористичне угруповання Хезболла високо оцінює масштабну операцію ХАМАС проти Ізраїлю і заявляє, що це послання арабським країнам, які нормалізують відносини з Ізраїлем.

Хезболла заявляє, що підтримує прямі контакти з керівництвом ХАМАС в Газі та за кордоном, і закликає арабські та мусульманські народи в усьому світі оголосити про свою підтримку ХАМАС.