ХАМАС атакував Ізраїль, ЦАХАЛ готовий до війни: хронологія загострення конфлікту
Ізраїль вранці 7 жовтня масовано обстріляли ракетами з Сектору Гази, а також на територію країни проникли палестинські бойовики з ХАМАС. Внаслідок загострення конфлікту є жертви й постраждалі серед цивільних.
Водночас в ізраїльських Збройних Силах – ЦАХАЛ – зазначили, що країна готова до можливої війни з палестинськими бойовиками. Що саме трапилося в Ізраїлі, і який перебіг подій із загостренням конфлікту –читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Ізраїль масовано атакували ракетами, звучать сирени: ЦАХАЛ оголосив про готовність до війни
Що відомо про загострення конфлікту Ізраїля з ХАМАС
12:59, 07 жовтня
Понад 500 людей звернулися до лікарні Ізраїлю
Журналісти видання The Guardian розповіли, що 545 осіб звернулися до лікарень в Ізраїлі після початку атак ХАМАС.
12:56, 07 жовтня
Хезболла "привітала" атаку ХАМАС
Терористичне угруповання Хезболла високо оцінює масштабну операцію ХАМАС проти Ізраїлю і заявляє, що це послання арабським країнам, які нормалізують відносини з Ізраїлем.
Хезболла заявляє, що підтримує прямі контакти з керівництвом ХАМАС в Газі та за кордоном, і закликає арабські та мусульманські народи в усьому світі оголосити про свою підтримку ХАМАС.
12:25, 07 жовтня
Кількість загиблих і постраждалих в Ізраїлі збільшилася
Ізраїльський канал новин N12 повідомив, що щонайменше 22 ізраїльтяни загинули, під час вторгнення ХАМАС. Крім того, за даними ізраїльських лікарень, наразі постраждали понад 300 осіб.
12:17, 07 жовтня
ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі"
Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що розпочинають "широкомасштабну операцію" під назвою "Залізні мечі" у відповідь на об’єднану ракетно-піхотну атаку, здійснену сьогодні вранці бойовиками ХАМАС.
Згодом вибухи пролунали у районі Сектора Гази.
11:53, 07 жовтня
У МЗС звернулися до українців в Ізраїлі
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що наразі постраждалих серед українських громадян в Ізраїлі – немає. Він також наголосив, що українські дипломати перебувають у постійному контакті з ізраїльською владою, щоб тримати ситуацію під контролем.
Водночас Ніколенко порадив українцям в Ізраїлі у разі небезпеки керуватися повідомленнями місцевої влади, а також прямувати в бомбосховища, якщо буде ймовірний обстріл. Зверніть увагу! Ніколенко порадив українцям, які потрапили у надзвичайні ситуації, звертатися на "гарячі лінії": посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782, а також української дипустанови у місті Рамалла: + 972 59 823 93 99.
11:50, 07 жовтня
ХАМАС проникає на терориторію Ізраїлю на мотициклах і дельтапланах
Палестинські бойовики з ХАМАС після масованих ракетних обстрілів вирішили безпосередньо проникнути на територію Ізраїлю з Сектору Гази. На кадрах можна побачити, що для цього вони застосовували позашляховики та навіть мотоцикли.
ХАМАС намагався проникнути в Ізраїль з Сектору Гази: дивіться відео
Крім цього, палестинські бойовики вигадували нові способи, щоб потрапити в Ізраїль. Зокрема, деякі з них навіть "штурмували" країну з повітря, намагаюсь залетіти туди на дельтапланах.
Палестинці залітали в Ізраїль на дельтапланах: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, чи вдалося цим терористам проникнути на ізраїльську територію. Водночас Збройні Сили країни наразі ведуть активні бойові дії проти ХАМАС.
Палестинець летить в Ізраїль на дельтаплані: дивіться відео
11:48, 07 жовтня
Нетаньягу звернувся до ізраїльських громадян
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетанягу звернувся до ізраїльтян і заявив, що країна наразі перебуває у стані війни.
Громадяни Ізраїлю, ми у стані війни. Не операції, не перестрілки. Війни. Наш ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи не знав,
– заявив Нетаньягу у своєму першому коментарі щодо атаки ХАМАС.
Наразі відомо, що бойові дії ведуться у щонайменше у 7 містах Ізраїлю. У Центрі та на Півдні країни оголосили надзвичайну ситуацію.
11:39, 07 жовтня
Жителі південних регіонів Ізраїлю тікають від обстрілів
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що люди масово втікали з прикордонних територій з Сектором Гази. Також у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити, як біжить юрба у спробі врятуватися від терористів. Можна почути, що десь на відстані лунають звуки пострілів.
Люди під обстрілами намагаються втекти від терористів: дивіться відео
11:25, 07 жовтня
ХАМАС викрадає ізраїльських солдатів
Палестинські та ізраїльські ЗМІ повідомляли про викрадення людей, а в соціальних мережах поширювалися відео, на яких видно, як полонених військовослужбовців ЦАХАЛу проводять на вантажівках.
Наразі ці звіти не були перевірені, і речник ЦАХАЛ відмовився коментувати ці заяви, коли його запитали про них.
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що ХАМАС на цю мить має 33 військовополонених, включаючи цивільних осіб і солдатів.
10:46, 07 жовтня
У світі відреагували на атаку Ізраїля
Глава Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що ЄС рішуче засуджує невиборчі атаки проти Ізраїлю та його народу сьогодні вранці. Він наголосив, що ЄС солідарний із ізраїльським народом у цей жахливий момент.
Відреагували на загострення конфлікту й у США. Зокрема, посольство США в Ізраїлі заявило, що "уважно стежить" за ситуацією з безпекою в Ізраїлі після ракетних атак та проникнення бойовиків ХАМАС із Гази.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Сполучене Королівство підтримує право Ізраїлю захищатися, оскільки його сили борються з бойовиками ХАМАС.
Міністерства закордонних справ Німеччини та Франції також засудили атаку, яка почалася рано вранці.
10:45, 07 жовтня
Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу
У Збройних Силах Ізраїлю заявили, що десятки винищувачів військово-повітряних сил зараз атакують цілі терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази в кількох місцях.
Крім того, міністр оборони Ізраїлю також ухвалив рішення про загальний призов резервістів. Кількість призваних резервістів залежатиме від потреб військових.
10:40, 07 жовтня
ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 2 тисячі ракет
У Армії оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію "Залізні мечі" у відповідь на раптовий напад ХАМАС. Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі сказав, що з 6:30 ранку по Ізраїлю було випущено понад 2 200 ракет.
Хагарі зауважив, що терористи ХАМАСу атакували з землі, моря та повітря. За його словами, існує принаймні сім місць бойових дій між терористами ХАМАС і військами Ізраїлю.
10:30, 07 жовтня
Міністр оборони Ізраїлю назвав "серйозною помилкою" напад ХАМАСу
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант каже, що терористичне угруповання ХАМАС зробило "серйозну помилку", здійснивши несподіваний ракетний удар по Ізраїлю та проникнувши в міста на кордоні з Сектором Газа.
Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення, – сказав він.
Міністр також запевнив, що держава Ізраїль виграє цю війну.
10:27, 07 жовтня
В Ізраїлі вже понад 100 поранених
Ізраїльські лікарні повідомляють, що понад 100 ізраїльтян отримали поранення внаслідок ракетних ударів по півдню та центральній частині Ізраїлю, деякі з них у критичному стані.
Тим часом у поліції повідомили, що одна з ракет, запущених із Сектора Гази, впала на дорогу поблизу Єрусалиму.
10:25, 07 жовтня
ХАМАС обстрілює цивільні автівки
У мережі з'явилися кадри, де видно, як бойовики ХАМАСу обстрілюють цивільних в автівках. До того ж Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою у контрольно-пропускному пункті "Ерез".
ХАМАС обстрілює цивільні автівки в Ізраїлі: дивіться відео
Також стало відомо, що бойовики ХАМАСу взяли під контроль поліцейську дільницю в Сдероті. Крім того, ще кілька людей отримали поранення під час перестрілки.
10:20, 07 жовтня
В Кусейфе 4 загиблих після обстрілу
Мер бедуїнського міста Кусейфе Абд аль-Азіз Нассара повідомив, що в результаті низки ракетних ударів у місті є щонайменше четверо загиблих і ще кілька поранених.
Тим часом у ЦАХАЛі пообіцяли відповідь ХАМАСу за обстріл ізраїльської території.
10:10, 07 жовтня
В Ізраїлі оголосили "особливий стан"
Міністр оборони Йоав Галлант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа, повідомляє його офіс. "Особлива ситуація" дозволяє командуванню тилу військових обмежувати скупчення та закривати райони.
Вибухи також й у столиці Ізраїлю Єрусалимі. Там повідомляли про роботу "Залізного купола".
10:00, 07 жовтня
Внаслідок проникнення терористів у Сдерот є жертви
Після проникнення бойовиків ХАМАСу в Сдерот є перші жертви серед цивільного населення. Наразі немає інформації щодо точної кількості озброєних терористів, які проникли у Сдерот, однак бойові дії у місті тривають.
У Сдероті є перші жертви після проникнення терористів / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
09:40, 07 жовтня
Військовий командувач ХАМАСу зробив заяву
Військовий командувач одного з крил палестинського формування ХАМАС зробив заяву, у якій закликав ізраїльських арабів взяти до рук зброю та арабські країни на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.
Крім того, він оголосив про початок операції "Потоп" і сказав, що палестинці "запустили по Ізраїлю 5 тисяч ракет".
09:15, 07 жовтня
Внаслідок обстрілу у Ізраїлі загинула жінка
У службі швидкої допомоги Magen David Adom повідомили, що одна людина загинула та ще 15 отримали поранення в результаті ракетних обстрілів Півдня та Центру Ізраїлю сьогодні вранці.
Зокрема, жінка віком 60 років загинула внаслідок прямого попадання ракети в районі Сдерот. Ще двоє людей отримали важкі поранення.
Тим часом у ЦАХАЛі запевнили, що вони готові до можливої війни ХАМАСу з Ізраїлем.
09:00, 07 жовтня
У ЦАХАЛі підтвердили проникнення терористів у Ізраїль
У Збройних Силах Ізраїлю наголосили, що палестинські бойовики дійсно проникли на територію міста Сдерот. Там також зауважили, що ХАМАС заплатить високу ціну за свій раптовий напад на країну.
Військові також наказали жителям міст поблизу Сектора Гази залишатися замкненими у своїх будинках, а решті населення залишатися біля бомбосховищ.
08:25, 07 жовтня
Сирени лунали й у Тель-Авіві
Місцеві жителі повідомили, що сигнали повітряної тривоги лунали й у місті Тель-Авів та прилеглих до міста районах. Крім того, там також чули потужні звуки вибухів.
У мережі також розповіли про пряме попадання у будівлю в Тель-Авіві. Зокрема, на кадрах можна побачити густий стовп чорного диму в місті.
У Тель-Авіві стався приліт від ракет ХАМАСу / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
08:21, 07 жовтня
Палестинські бойовики проникли у місто Сдерот
Ізраїльські журналісти повідомили, що кілька десятків бойовиків ХАМАСу проникли в ізраїльське місто Сдерот. Наразі там тривають бойові зіткнення між ізраїльськими військовими й палестинськими терористами.
ХАМАС проник у Сдерот / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
07:20, 07 жовтня
Внаслідок обстрілу в Ізраїлі є загиблі й постраждалі
В ізраїльській службі швидкої допомоги Magen David Adom зазначили, що медики надають допомогу 70-річній жінці, яка перебуває в критичному стані, та ще одному чоловікові, що опинився на місці прильоту палестинської ракети в районі регіональної ради міста Сдерот.
Крім того, двоє людей також отримали поранення у місті Ашкелон на Півдні Ізраїлю.
07:13, 07 жовтня
ХАМАС обстріляв Південь Ізраїлю з Сектора Гази
Палестинські бойовики з Сектора Гази запустили по Півдню Ізраїля ракети, внаслідок чого у кількох містах лунали потужні вибухи. Після цього міністр оборони країни Йоав Галлант поїхав до військового штабу в Тель-Авіві, щоб зустрітися з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.
Понад 500 людей звернулися до лікарні Ізраїлю
Журналісти видання The Guardian розповіли, що 545 осіб звернулися до лікарень в Ізраїлі після початку атак ХАМАС.
Хезболла "привітала" атаку ХАМАС
Терористичне угруповання Хезболла високо оцінює масштабну операцію ХАМАС проти Ізраїлю і заявляє, що це послання арабським країнам, які нормалізують відносини з Ізраїлем.
Хезболла заявляє, що підтримує прямі контакти з керівництвом ХАМАС в Газі та за кордоном, і закликає арабські та мусульманські народи в усьому світі оголосити про свою підтримку ХАМАС.
Кількість загиблих і постраждалих в Ізраїлі збільшилася
Ізраїльський канал новин N12 повідомив, що щонайменше 22 ізраїльтяни загинули, під час вторгнення ХАМАС. Крім того, за даними ізраїльських лікарень, наразі постраждали понад 300 осіб.
ЦАХАЛ розпочав операцію "Залізні мечі"
Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що розпочинають "широкомасштабну операцію" під назвою "Залізні мечі" у відповідь на об’єднану ракетно-піхотну атаку, здійснену сьогодні вранці бойовиками ХАМАС.
Згодом вибухи пролунали у районі Сектора Гази.
У МЗС звернулися до українців в Ізраїлі
Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що наразі постраждалих серед українських громадян в Ізраїлі – немає. Він також наголосив, що українські дипломати перебувають у постійному контакті з ізраїльською владою, щоб тримати ситуацію під контролем.
Водночас Ніколенко порадив українцям в Ізраїлі у разі небезпеки керуватися повідомленнями місцевої влади, а також прямувати в бомбосховища, якщо буде ймовірний обстріл.Зверніть увагу! Ніколенко порадив українцям, які потрапили у надзвичайні ситуації, звертатися на "гарячі лінії": посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782, а також української дипустанови у місті Рамалла: + 972 59 823 93 99.
ХАМАС проникає на терориторію Ізраїлю на мотициклах і дельтапланах
Палестинські бойовики з ХАМАС після масованих ракетних обстрілів вирішили безпосередньо проникнути на територію Ізраїлю з Сектору Гази. На кадрах можна побачити, що для цього вони застосовували позашляховики та навіть мотоцикли.
ХАМАС намагався проникнути в Ізраїль з Сектору Гази: дивіться відео
Крім цього, палестинські бойовики вигадували нові способи, щоб потрапити в Ізраїль. Зокрема, деякі з них навіть "штурмували" країну з повітря, намагаюсь залетіти туди на дельтапланах.
Палестинці залітали в Ізраїль на дельтапланах: дивіться відео
Наразі достеменно невідомо, чи вдалося цим терористам проникнути на ізраїльську територію. Водночас Збройні Сили країни наразі ведуть активні бойові дії проти ХАМАС.
Палестинець летить в Ізраїль на дельтаплані: дивіться відео
Нетаньягу звернувся до ізраїльських громадян
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетанягу звернувся до ізраїльтян і заявив, що країна наразі перебуває у стані війни.
Громадяни Ізраїлю, ми у стані війни. Не операції, не перестрілки. Війни. Наш ворог заплатить таку ціну, якої він ніколи не знав,
– заявив Нетаньягу у своєму першому коментарі щодо атаки ХАМАС.
Наразі відомо, що бойові дії ведуться у щонайменше у 7 містах Ізраїлю. У Центрі та на Півдні країни оголосили надзвичайну ситуацію.
Жителі південних регіонів Ізраїлю тікають від обстрілів
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що люди масово втікали з прикордонних територій з Сектором Гази. Також у мережі з'явилися відео, на яких можна побачити, як біжить юрба у спробі врятуватися від терористів. Можна почути, що десь на відстані лунають звуки пострілів.
Люди під обстрілами намагаються втекти від терористів: дивіться відео
ХАМАС викрадає ізраїльських солдатів
Палестинські та ізраїльські ЗМІ повідомляли про викрадення людей, а в соціальних мережах поширювалися відео, на яких видно, як полонених військовослужбовців ЦАХАЛу проводять на вантажівках.
Наразі ці звіти не були перевірені, і речник ЦАХАЛ відмовився коментувати ці заяви, коли його запитали про них.
Ізраїльські ЗМІ повідомили, що ХАМАС на цю мить має 33 військовополонених, включаючи цивільних осіб і солдатів.
У світі відреагували на атаку Ізраїля
Глава Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що ЄС рішуче засуджує невиборчі атаки проти Ізраїлю та його народу сьогодні вранці. Він наголосив, що ЄС солідарний із ізраїльським народом у цей жахливий момент.
Відреагували на загострення конфлікту й у США. Зокрема, посольство США в Ізраїлі заявило, що "уважно стежить" за ситуацією з безпекою в Ізраїлі після ракетних атак та проникнення бойовиків ХАМАС із Гази.
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Сполучене Королівство підтримує право Ізраїлю захищатися, оскільки його сили борються з бойовиками ХАМАС.
Міністерства закордонних справ Німеччини та Франції також засудили атаку, яка почалася рано вранці.
Ізраїль розпочав операцію проти ХАМАСу
У Збройних Силах Ізраїлю заявили, що десятки винищувачів військово-повітряних сил зараз атакують цілі терористичної організації ХАМАС у Секторі Гази в кількох місцях.
Крім того, міністр оборони Ізраїлю також ухвалив рішення про загальний призов резервістів. Кількість призваних резервістів залежатиме від потреб військових.
ХАМАС випустив по Ізраїлю понад 2 тисячі ракет
У Армії оборони Ізраїлю заявили, що розпочали операцію "Залізні мечі" у відповідь на раптовий напад ХАМАС. Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі сказав, що з 6:30 ранку по Ізраїлю було випущено понад 2 200 ракет.
Хагарі зауважив, що терористи ХАМАСу атакували з землі, моря та повітря. За його словами, існує принаймні сім місць бойових дій між терористами ХАМАС і військами Ізраїлю.
Міністр оборони Ізраїлю назвав "серйозною помилкою" напад ХАМАСу
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант каже, що терористичне угруповання ХАМАС зробило "серйозну помилку", здійснивши несподіваний ракетний удар по Ізраїлю та проникнувши в міста на кордоні з Сектором Газа.
Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення, – сказав він.
Міністр також запевнив, що держава Ізраїль виграє цю війну.
В Ізраїлі вже понад 100 поранених
Ізраїльські лікарні повідомляють, що понад 100 ізраїльтян отримали поранення внаслідок ракетних ударів по півдню та центральній частині Ізраїлю, деякі з них у критичному стані.
Тим часом у поліції повідомили, що одна з ракет, запущених із Сектора Гази, впала на дорогу поблизу Єрусалиму.
ХАМАС обстрілює цивільні автівки
У мережі з'явилися кадри, де видно, як бойовики ХАМАСу обстрілюють цивільних в автівках. До того ж Ізраїль втратив контроль над однією зі своїх баз на кордоні з Газою у контрольно-пропускному пункті "Ерез".
ХАМАС обстрілює цивільні автівки в Ізраїлі: дивіться відео
Також стало відомо, що бойовики ХАМАСу взяли під контроль поліцейську дільницю в Сдероті. Крім того, ще кілька людей отримали поранення під час перестрілки.
В Кусейфе 4 загиблих після обстрілу
Мер бедуїнського міста Кусейфе Абд аль-Азіз Нассара повідомив, що в результаті низки ракетних ударів у місті є щонайменше четверо загиблих і ще кілька поранених.
Тим часом у ЦАХАЛі пообіцяли відповідь ХАМАСу за обстріл ізраїльської території.
В Ізраїлі оголосили "особливий стан"
Міністр оборони Йоав Галлант оголосив надзвичайну ситуацію в радіусі 80 кілометрів від сектора Газа, повідомляє його офіс. "Особлива ситуація" дозволяє командуванню тилу військових обмежувати скупчення та закривати райони.
Вибухи також й у столиці Ізраїлю Єрусалимі. Там повідомляли про роботу "Залізного купола".
Внаслідок проникнення терористів у Сдерот є жертви
Після проникнення бойовиків ХАМАСу в Сдерот є перші жертви серед цивільного населення. Наразі немає інформації щодо точної кількості озброєних терористів, які проникли у Сдерот, однак бойові дії у місті тривають.
У Сдероті є перші жертви після проникнення терористів / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
Військовий командувач ХАМАСу зробив заяву
Військовий командувач одного з крил палестинського формування ХАМАС зробив заяву, у якій закликав ізраїльських арабів взяти до рук зброю та арабські країни на кордонах Ізраїлю приєднатися до нападу.
Крім того, він оголосив про початок операції "Потоп" і сказав, що палестинці "запустили по Ізраїлю 5 тисяч ракет".
Внаслідок обстрілу у Ізраїлі загинула жінка
У службі швидкої допомоги Magen David Adom повідомили, що одна людина загинула та ще 15 отримали поранення в результаті ракетних обстрілів Півдня та Центру Ізраїлю сьогодні вранці.
Зокрема, жінка віком 60 років загинула внаслідок прямого попадання ракети в районі Сдерот. Ще двоє людей отримали важкі поранення.
Тим часом у ЦАХАЛі запевнили, що вони готові до можливої війни ХАМАСу з Ізраїлем.
У ЦАХАЛі підтвердили проникнення терористів у Ізраїль
У Збройних Силах Ізраїлю наголосили, що палестинські бойовики дійсно проникли на територію міста Сдерот. Там також зауважили, що ХАМАС заплатить високу ціну за свій раптовий напад на країну.
Військові також наказали жителям міст поблизу Сектора Гази залишатися замкненими у своїх будинках, а решті населення залишатися біля бомбосховищ.
Сирени лунали й у Тель-Авіві
Місцеві жителі повідомили, що сигнали повітряної тривоги лунали й у місті Тель-Авів та прилеглих до міста районах. Крім того, там також чули потужні звуки вибухів.
У мережі також розповіли про пряме попадання у будівлю в Тель-Авіві. Зокрема, на кадрах можна побачити густий стовп чорного диму в місті.
У Тель-Авіві стався приліт від ракет ХАМАСу / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
Палестинські бойовики проникли у місто Сдерот
Ізраїльські журналісти повідомили, що кілька десятків бойовиків ХАМАСу проникли в ізраїльське місто Сдерот. Наразі там тривають бойові зіткнення між ізраїльськими військовими й палестинськими терористами.
ХАМАС проник у Сдерот / Відео Емануеля Фабіана з соцмережі Х
Внаслідок обстрілу в Ізраїлі є загиблі й постраждалі
В ізраїльській службі швидкої допомоги Magen David Adom зазначили, що медики надають допомогу 70-річній жінці, яка перебуває в критичному стані, та ще одному чоловікові, що опинився на місці прильоту палестинської ракети в районі регіональної ради міста Сдерот.
Крім того, двоє людей також отримали поранення у місті Ашкелон на Півдні Ізраїлю.
ХАМАС обстріляв Південь Ізраїлю з Сектора Гази
Палестинські бойовики з Сектора Гази запустили по Півдню Ізраїля ракети, внаслідок чого у кількох містах лунали потужні вибухи. Після цього міністр оборони країни Йоав Галлант поїхав до військового штабу в Тель-Авіві, щоб зустрітися з ізраїльським прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу.