Вибухнув і завалився на бік: ракета влучила у багатоповерхівку у Секторі Гази – відео

У Секторі Гази ракети Ізраїлю поцілили у багатоповерховий будинок. Конструкція не витримала і завалилася на бік.

Конструкція дев'ятиповерхової будівлі не витримала і за лічені секунди завалилася. Там були розташовані житлові квартири, виробничі підприємства та стоматологічна клініка.

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Що відомо про обстріл

Аби попередити цивільне населення, Військово-повітряні сили Ізраїлю випустили 5 попереджувальних ракет з безпілотника. Сталося це вранці 12 травня. Після цього реактивні літаки знову вдарили по будівлі. Тоді навколо вже зібралися журналісти та рятувальники.

Авіаудар сильно пошкодив висотку. Дим і уламки навіть досягли офісу агентства Associated Press в Газі, що у 200 метрах від місця події.

Чи є жертви

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок ракетного обстрілу. Однак, судячи з оприлюднених кадрів, можна припустити, що жертв чи постраждалих немає. Офіційні дані щодо цього з'являться згодом.

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