Вибухнув і завалився на бік: ракета влучила у багатоповерхівку у Секторі Гази – відео

У Секторі Гази ракети Ізраїлю поцілили у багатоповерховий будинок. Конструкція не витримала і завалилася на бік.
Джерело:Associated Press
Конструкція дев'ятиповерхової будівлі не витримала і за лічені секунди завалилася. Там були розташовані житлові квартири, виробничі підприємства та стоматологічна клініка.
Важливо Військові Ізраїлю знищили керівників розвідки бойовиків ХАМАС: відео моменту авіаудару
Що відомо про обстріл
Аби попередити цивільне населення, Військово-повітряні сили Ізраїлю випустили 5 попереджувальних ракет з безпілотника. Сталося це вранці 12 травня. Після цього реактивні літаки знову вдарили по будівлі. Тоді навколо вже зібралися журналісти та рятувальники.
Авіаудар сильно пошкодив висотку. Дим і уламки навіть досягли офісу агентства Associated Press в Газі, що у 200 метрах від місця події.
Чи є жертви
Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок ракетного обстрілу. Однак, судячи з оприлюднених кадрів, можна припустити, що жертв чи постраждалих немає. Офіційні дані щодо цього з'являться згодом.
Ізраїль бомбить територію Палестини у відповідь: дивіться відео
Будинок сильно постраждав від обстрілу: дивіться відео
Як рухнула будівля: дивіться відео
Актуально Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху їде в охоплене заворушеннями місто Лод
Загострення конфлікту між Палестиною та Ізраїлем
- 11 травня бойовики ХАМАС поновили обстріли території Ізраїлю. Вони застосували понад 200 ракет, частину з яких ізраїльтяни відбили ще у повітря. Згодом у відповідь Ізраїль теж відкрив вогонь.
- Влада Ізраїлю повідомляє про щонайменше вісьмох загиблих внаслідок обстрілу передмістя Тель-Авіва. Крім того, обстрілам піддався місцевий аеропорт. Через це український борт був змушений сісти на Кіпрі.