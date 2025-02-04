Де розташовний Ізюм, який атакував ворог, та наскільки далеко від фронту: показуємо на карті

Ізюм, що в Харківській області, 4 лютого російська армія атакувала балістичною ракетою. Внаслідок цього у місті загинули та постраждали люди, а також була пошкоджена міськрада та 5-поверхівка.

Цей населений пункт перебував під окупацією ворога у 2022 році, однак восени був звільнений нашими захисниками та повернувся під український прапор. Де розташований Ізюм, яка відстань від міста до лінії фронту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Де саме розташований Ізюм на карті

Ізюм – місто на південному сході Харківської області. Відстань від цього населеного пункту до адміністративного кордону з Донецькою областю складає майже 18 кілометрів.

Де розташоване місто Ізюм, яке атакувала Росія: дивіться на карті

Після початку повномасштабного вторгнення, а саме 7 березня 2022 року, Ізюм перебував під ворожою окупацією. Також місто зазнало значних пошкоджень під час боїв, а також за безпосереднього перебування там ворога.

Уже 10 вересня внаслідок успішної Харківської операції, яку провели ЗСУ, Ізюм був звільнений з-під ворожої окупації. 15 вересня у місті виявили місце масового поховання на понад 440 осіб. Пізніше таких місць знайшли ще кілька.

4 лютого 2025 року Ізюм постраждав внаслідок удару російською балістичною ракетою по центру міста. Станом на 14:30, у населеному пункті загинули 5 людей, ще 38 – постраждало. Також російська атака пошкодила в Ізюмі адміністративні будівлі та житловий будинок, на місцях працювали рятувальники.

Наразі Ізюм перебуває на відстані близько 47 кілометрів від нинішньої лінії оборони біля населеного пункту Колодязі, що в Донецькій області. Окрім того, відстань від Ізюма до Харкова автомобільними дорогами складає орієнтовно 125 кілометрів.

До слова, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв у січні 2025 року, що у Харківській області будують фортифікаційні споруди для кругової оборони Ізюма та Балаклії. Це є частиною плану зміцнення обороноздатності регіону.