Окупанти застосували аерозольні "сльозогінні" гранати, – Генштаб
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Російські терористи продовжують робити все, аби знищити мирні українські міста. Минулої доби вони застосували аерозольні "сльозогінні" гранати.
Це також підтверджує те, що нещодавно на дроні росіян виявили аерозольну гранату К-51. На щастя, цей безпілотник вдалося знищити.
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Окупанти застосували "сльозогінні" гранати
Як розповіли у Генштабі ЗСУ, за минулу добу на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії. Однак загарбники застосували аерозольні "сльозогінні" гранати нелетальної дії в районах населених пунктів:
- Новокалинове,
- Ласточкине,
- Первомайське,
- Мар'їнка.
Тож ворог обстріляв понад 10 населених пунктів. Серед них – Новокалинове, Красногорівка, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.
Окрім цього, за 3 доби прикордонники знешкодили 8 ворожих безпілотників. Один зі збитих дронів бійцями Луганського прикордонного загону мав систему скиду з аерозольною "сльозогінною" гранатою К-51. Ці боєприпаси розпиляють речовину, яка вражає дихальні шляхи.
Росіяни атакували Україну дронами: що відомо
- У ніч на 28 березня близько 00:30 військовослужбовці Сил оборони Сіверщини ліквідували безпілотник поблизу одного з населених пунктів Чернігівщини.
- У Києві ППО знищила всі цілі, а у Святошинському районі столиці впали уламки. Там виникла пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.
- Загалом у районі повітряного простору столиці виявили та знищили 12 іранських дронів-камікадзе "Шахід".
- Загалом окупанти для атаки використали 13 дронів-камікадзе "Шахід". Крім того, застосували один розвідувальний БпЛА "Гранат-4". Силам ППО вдалося ліквідували 13 повітряних цілей.
- Один "Шахід" поцiлив по приватному пiдприємству у Днiпрi – там сталася сильна пожежа. На щастя, минулося без постраждалих.