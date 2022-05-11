Кабаєва дуже дорога для Путіна, – Жданов припустив, що може вплинути на главу Кремля

Військове керівництво країне зізналось, що наразі деблокувати Маріуполь військовим шляхом неможливо. Однак є людина, яка може вплинути на кремлівського диктатора Путіна.

Чи можлива деблокада Маріуполя

Разом з тим, теоретично існує шанс деблокувати Маріуполь. Однак на практиці його втілити неможливо. Про це військовий експерт Олег Жданов сказав 24 каналу.

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Президент абсолютно правий, тому що зараз треба формувати, як мінімум, експедиційний корпус, а це декілька бригад. Вони повинні будуть пройти 100 кілометрів під перехресним вогнем російських військ та авіації,

– пояснив Жданов.

Прикрити їх з повітря ми не зможемо. Тож фактично це буде "розстріл в степах Донецької області".

"Єдиний вихід – це інтернація, тобто еквакуація людей третьою стороною. Однак для цього треба натиснути на Путіна так, щоб він на це погодився. Ось в чому проблема", – пояснив Жданов.

Що може вплинути на главу Кремля

Як підкреслив Жданов, чомусь генеральний секретар ООН вплинув на Путіна і вдалося забрати цивільних людей з оточеного Маріуполя. Однак питання в тому, чому цю роботу не продовжують, хоча президент Зеленський звертався до Організації із таким закликом.

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук зізналась, що наразі деблокувати "Азовсталь" військовим шляхом неможливо. У Генштабі та в Офісі Президента також кажуть, що для цього Україні бракує важкого озброєння.

Однак є такі речі, які дорогі для Путіна і можуть на нього натиснути. Можливо, це його родина, офіційна чи ні. Я маю на увазі Аліну Кабаєву та її дітей. Можна пригрозити запровадити такі санкції проти них, щоб це було достойно обміну,

– припустив Жданов.

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Наразі тривають перемовини, щоб вивезти важкопоранених хлопців з "Азовсталі", а натомість віддати російських полонених.

Захисники Маріуполя тримають оборону у повній блокаді вже понад 77 днів. Зараз вони перебувають у бункерах заводу "Азовсталь", який вже став фортецею міста. Росіяни безжально обстрілюють його.

Разом з військовими на заводі перебувало кілька сотень цивільних. Лише на початку травня окупанти погодились на їх евакуацію. Вивезли близько 500 мирних жителів. Серед них жінки, діти та літні люди.

Однак у бункерах залишаються понад пів тисячі поранених бійців. Опублікували їх фото – з відкритими ранами герої перебувають у повній антисанітарії. Вони помирають в страшних муках, бо не мають ліків.

Окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь". 4 травня вони вже прорвалися на територію заводу. Лише за 9 травня росіяни здійснили 34 авіанальоти. Йдуть важкі кровопролитні бої.