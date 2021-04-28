Кабмін призначив Вітренка на рік і шукає нових членів наглядової ради

Юрія Вітренка призначили головою "Нафтогазу України" на рік. Водночас уряд оголосив конкурс на посади 4 незалежних членів наглядової ради підприємства.

Розпорядження про призначення Юрія Вітренка підписав прем'єр Денис Шмигаль. Головою "Нафтогазу" Вітренко офіційно стане з 29 квітня 2021.

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Конкурс на членів наглядової ради

Як ідеться у розпорядженні Кабміну, роботу наглядової ради та правління акціонерного товариства у 2020 році визнали незадовільною. Відтак вирішили достроково припинити їхні повноваження.

Розпорядженням Кабмін звільнив:

незалежних членів наглядової ради:

Лескуа Бруно Жана Гастона,

Людо Ван дер Хейдена,

Споттісвуд Клер Мері Джоан

представників держави у наглядовій раді

Наталію Бойко

Юлію Ковалів

Роберта Бенша.

На 5 травня 2021 року Кабмін оголосив конкурсний відбір на заняття посад 4 незалежних членів наглядової ради.

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