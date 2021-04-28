Кабмін призначив Вітренка на рік і шукає нових членів наглядової ради

Юрія Вітренка призначили головою "Нафтогазу України" на рік. Водночас уряд оголосив конкурс на посади 4 незалежних членів наглядової ради підприємства.
Джерело:Урядовий портал
Розпорядження про призначення Юрія Вітренка підписав прем'єр Денис Шмигаль. Головою "Нафтогазу" Вітренко офіційно стане з 29 квітня 2021.
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Конкурс на членів наглядової ради
Як ідеться у розпорядженні Кабміну, роботу наглядової ради та правління акціонерного товариства у 2020 році визнали незадовільною. Відтак вирішили достроково припинити їхні повноваження.
Розпорядженням Кабмін звільнив:
незалежних членів наглядової ради:
- Лескуа Бруно Жана Гастона,
- Людо Ван дер Хейдена,
- Споттісвуд Клер Мері Джоан
представників держави у наглядовій раді
- Наталію Бойко
- Юлію Ковалів
- Роберта Бенша.
На 5 травня 2021 року Кабмін оголосив конкурсний відбір на заняття посад 4 незалежних членів наглядової ради.
Головне про кадрові зміни в "Нафтогазі"
- 28 квітня уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України".
- Кабінет Міністрів мотивував своє рішення збитками компанії у 2020 році.
- Там зазначили: стратегічний план керівництва передбачав прибуток, а вийшов на збитки.
- На місце Коболєва призначили Юрія Вітренка.
- У "Нафтогазі" негативно висловилися про кадрові зміни.
- Компанія вважає, що уряд повернувся до практики ручного управління держпідприємствами.