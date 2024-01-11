Кабмін відкликав з Ради свій законопроєкт про мобілізацію, – джерело
11 січня 2024, 15:28Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
В Україні працювали над новим законопроєктом про мобілізацію, який мав містити зміни щодо перебігу процесу призову. Повідомляють, що Кабінет міністрів відкликав його.
Кабмін відкликав свій законопроєкт про мобілізацію. Однак інформація потребує офіційного підтвердження.
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Про рішення ще мають повідомити
Кабінет міністрів мав позапланово зустрітися 11 січня для того, щоб обговорити можливість відкликання законопроєкту про мобілізацію. За інформацією джерел, рішення про відкликання таки ухвалили.
Найближчим часом уряд має подати в Раду доопрацьований законопроєкт, який буде враховувати всі пропозиції.
Законопроєкт доопрацюють
- У четвер, 11 січня, відбулася закрита нарада з військовим командуванням і засідання Погоджувальної ради в закритому режимі. Законопроєкт про мобілізацію вирішили повернути на доопрацювання. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу". Давид Арахамія розповів, що ініціатору законопроєкту також передадуть пропозиції, напрацьовані на Комітеті та у робочих групах.
- Він зауважив, що головне питання – це саме законопроєкт № 10378 щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.
- Заступник голови комітету Ради з питань оборони Чернєв сказав, що повернення на доопрацювання, це найкраще, що може статися з цим законопроєктом". За словами нардепа, доопрацювання у Кабміні «може бути навіть швидше», ніж це відбулося б у сесійній залі.