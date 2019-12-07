Кабмін хоче стягнути з ексвласників "Приватбанку" витрати на націоналізацію

Кабінет міністрів України планує стягнути з колишніх власників "Приватбанку" витрачені при націоналізації банку гроші. Уряд не бачить жодних підстав для повернення "Приватбанку" колишнім акціонерам.

"Ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", – сказав в інтерв'ю "РБК-Україна" Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

До теми: Щоб захистити від Коломойського: "Приватбанк" передали Кабміну

Раніше олігарх Ігор Коломойський заявляв, що планує повернути собі "Приватбанк" у найближчому майбутньому. За його словами, про ці плани знають в МВФ. Це попри те, що Коломойським зі ще одним співвласником банку Генадієм Боголюбовим самі ж просили державу націоналізувати "Приватбанк" через великі фінансові проблеми в ньому.

18 грудня 2016 року уряд провів націоналізацію банку і "влив" туди понад 155 мільярдів гривень, щоб врятувати банк.

Через кілька років Коломойський почав вимагати, щоб держава повернула йому 2 мільярди доларів збитків, яких олігарх нібито зазнав унаслідок націоналізації "Приватбанку". Переконував, що сам банк йому не потрібен, але тепер очевидно передумав.

На сьогодні НБУ готує законопроєкт, який унеможливить повернення неплатоспроможних банків їхнім колишнім власникам