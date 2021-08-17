У Кабулі влаштували стрілянину з американського вертольота: є вбиті, багато поранених

У столиці Афганістану, яку раніше захопили бойовики "Талібану", ситуація залишається вкрай напруженою. 17 серпня в одному з кварталів Кабула сталася смертельна стрілянина за участю американського вертольота.

Відомо, що стрілянину влаштували саме з американського вертольота. Що стало причиною – наразі невідомо.

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Інцидент трапився у кварталі Дех-Сабз, що неподалік від аеропорту міста Кабул. Внаслідок стрілянини:

3 людини померли;

ще 10 – дістали поранення.

Зауважимо, що останніми днями у головному летовищі Афганістану відбувається хаос. Це пов'язано з тим, що сотні людей намагаються втекти з захопленого талібами міста. Річ у тім, що 15 серпня під контролем терористів опинилися всі прикордонні переходи, тож покинути країну можна тільки на літаках.

Що відбувається в аеропорту міста Кабул

Напередодні з Афганістану скасували усі регулярні авіарейси. Літають лише військово-транспортні та пасажирські літаки, на яких евакуюють іноземців. Натомість у них намагаються втиснутись місцеві.

У відчаї люди чіплялися за шасі літаків, а потім падали з висоти декількох сотень метрів. Були й ті, хто примотував себе до літака, аби бодай якось залишити країну.

А 16 серпня американські військові застрелили 2 чоловіків, які перші відкрили вогонь намагаючись потрапити на територію летовища.

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Додамо, що 17 серпня під час одного з вильотів американський вантажний військовий літак вивіз 640 біженців з афганської столиці. Ця кількість людей, які потрапили на борт, наблизилася до рекордної в історії Boeing.