З Кабулу хочуть евакуюватися 90 українців, але літак поки не може вилетіти

Вже 90 українців афганського походження та членів їхніх родин хочуть покинути Афганістан. Наразі дипломати опрацьовують шляхи безпечної евакуації населення.

Посольства мають надати українцям максимальну допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольствам України в Таджикистані та Пакистані максимально допомогти українцям, які зараз перебувають в захопленому Афганістані. Про це журналістам 24 каналу заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Дипломати формують список громадян, які виявили бажання евакуюватися. Мовиться про 90 українців афганського походження,

– розповів Ніколенко.

МЗС та посольства працюють над безпечною евакуацією українців. Зокрема, вони думають залучити можливості іноземних партнерів.

На борт братимуть афганців

За словами Кулеби, в Кабулі вже є український літак, однак вилетіти він не може.

"Теоретично у якийсь момент він зможе вилетіти, але чи зможе новий український літак туди прибути – це поки що питання без відповіді", – пояснив міністр.

До речі, на вільні місця в літаку братимуть іноземців, зокрема – громадян Афганістану.

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Як українцям евакуюватися з Афганістану

Аби отримати допомогу, українці мають повідомити посольствам Таджикистану або Пакистану:

свої контактні дані,

місце перебування в Афганістані.

До речі, родичі в Україні також можуть звернутися на гарячу лінію МЗС.

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