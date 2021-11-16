Качинський сподівається, що Лукашенко не наважиться на класичну війну проти Польщі

Віцепрем'єр-міністр Польщі з безпекових питань та лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Білорусь розпочала гібридну війну. Однак політик сподівається, що до реальної війни зі застосуванням зброї справа не дійде.

За словами Качинського, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко є непередбачуваним, тому спрогнозувати його подальші дії неможливо. Через це ймовірність реальної війни існує.

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Білорусь веде гібридну війну

Міграційну кризу на білорусько-польському кордоні Ярослав Качинський називає "гібридною війною" проти Польщі. Однак польський віцепрем'єр-міністр припустив, що режим самопроголошеного білоруського президента не наважиться піти далі й не ризкне розпочати реальну війну.

Гібридну війну ми вже маємо, натомість війну із застосуванням зброї, найімовірніше, на горизонті не передбачаю. Але вживаю слово “найімовірніше”, оскільки маємо справу з непередбачуваним супротивником,

– заявив Качинський.

Лідер партії "Право і справедливість" заявив, що журналістів будуть пускати на кордон, однак це буде винятком, а не правилом. Причиною цього стала дезінформація щодо того, що відбувається там. За словами Качинського, справа не лише у білоруській та російській пропаганді, а й у тому, що польські та західні ЗМІ часто публікують фейки про міграційну кризу.

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