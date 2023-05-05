Кадиров заявив про готовність замінити Пригожина в Бахмуті: чому глава Чечні про це заговорив
Самопроголошений лідер Чечні Рамзан Кадиров написав, що його найманці готові замінити ПВК "Вагнер" у боях за Бахмут. Насправді кадирівці можуть воювати лише як загороджувальні загони, у якості піхоти у них нічого не вдасться.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко. За його словами, Кадиров шукає для себе перспективи.
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Кадирівці – слабка піхота
У своєму телеграм-каналі Кадиров побідкався, що із власником ПВК "Вагнер" Євгєнієм Пригожиним не бачиться міноборони Росії. Він заявив, що якщо "генштаб втратить вагнерівців", то у Бахмут прийдуть кадирівці, які "готові за кілька годин взяти місто".
Ігор Романенко нагадав, що раніше у Кадирова погіршився стан здоров’я, тому він майже зник з публічного простору. Натомість Пригожин вирішив впіймати свій "шматок слави", але зараз заявив про нібито вихід вагнерівців з міста.
Підготовка кадирівців як піхоти слабка. Це легка піхота для загороджувальних загонів, до прикладу, а як воїни піхоти вони себе не проявили. Кадиров шукає вихід з положення. Він зацікавлений своїми перспективами та намагається їх реалізувати. Бо відчуває, що найближчі кілька тижнів все буде дуже погано,
– припустив він.
Що відомо про начебто вихід ПВК "Вагнер" з Бахмута
- 5 травня Пригожин заявив, що 10 травня він нібито виведе вагнерівців з Бахмута через "боєприпасний голод". Експерти, аналітики та західні ЗМІ раніше закликали, що вірити Пригожину не можна ні в якому разі. Цілком імовірно, він аж ніяк не планує відводити вагнерівців з Бахмута до 10 травня.
- Перед цим очільник вагнерівців вкотре облаяв міноборони та генштаб Росії. Також він зняв відео на фоні кількох десятків ліквідованих найманців, яких знищили ЗСУ в боях за Бахмут.
- Росіяни лютують через рішення Пригожина та порівнюють його слова з черговим жестом доброї волі. У російських телеграм-каналах громадяни країни-агресорки позалишали купу гнівних коментарів.