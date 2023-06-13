Китай так би не підставився: звідки в Кадирова китайські броньовики

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров у нещодавньому відео похвалився поставками китайських броньованих автомобілів China Tiger. Скоріш за все, він зумів купити ці броньовики через треті країни.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, блогер та юрист Марк Фейгін. За його словами, Кадиров міг це зробити, щоб втягнути Пекін в певні зобов’язання та публічно порушити китайський нейтралітет.

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У росіян не виникло проблем перекупити ці машини

Китай є активним експортером військової техніки в країни Близького Сходу та Центральної Азії. Фейгін вважає, що Кадиров міг перекупити цю техніку в якоїсь третьої країни.

"Китай напряму таку техніку не поставляв би. Навіщо їм підставлятись? З іншого боку, це легкоброньована техніка, яка не в дефіциті в самої Росії. Якби постачали танки, це інша справа, а легку техніку перекупити достатньо легко", – вважає опозиціонер.

Марк Фейгін про постачання китайської техніки до Росії: дивитись відео

Попри те, що Китай має надавати дозвіл на реекспорт такої техніки, у росіян не виникло б проблем перекупити їх у посередників чи фірм-прокладок.

Також Фейгін додав, що китайці не люблять Кадирова. Якщо вони прийдуть до влади в Росії, то найперше позбудуться Кадирова та його автономного князівства. У Китаї дуже негативно ставлять до мусульман та всіляко утискають їх. Прикладом є уйгури, які піддані геноциду.

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