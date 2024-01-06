Для Кадирова немає обмежень, – Яковенко розібрав останні його заяви
Очільник Чечні Рамзан Кадиров запропонував США звільнити певну кількість українських військовополонених в обмін на зняття санкцій з його сім'ї, яка начебто "ні в чому не винна". Але навіть попри такі заяви Кадиров переконує, що далі продовжить боротися з Америкою.
Нещодавно чеченський лідер наказав своїм силовикам застосовувати кровну помсту як основу державної політики. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що Кадиров фактично закликав вбивати родичів тих, хто йому не подобається.
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Чи справді Кадирову все дозволено
Самопроголошений президент Чечні дозволяє собі те, що не міг робити ще ніхто. Він не тільки приміряє на себе посаду лідера Росії, а прагне чогось значно більшого. Зокрема, у Чечні його вже називають шахиншахом, тобто правителем. Раніше такий статус був в Ірані, Афганістані, Персії.
За словами Яковенка, Кадиров хоче, щоб його родичі їздили Європою, не мали обмежень. Взагалі важко сказати, що вони дотримуються хоч якихось норм чи навіть основ ісламу.
Для Кадирова не існує ніяких обмежень. Він думає про гроші, про інтереси свого клану й заради цього переступить через будь-що. Зараз він намагається врятувати свій бізнес і готовий робити це за будь-яку ціну. До людей йому немає діла,
– зауважив Ігор Яковенко.
Чи може Кадиров повторити долю Пригожина
Очільник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин перейшов межу та влаштував заколот проти Владіміра Путіна. Він намагався з ним конкурувати, висував претензії. У мафіозній структурі це недопустимо й карається смертю.
Кадиров ніколи цього не зробить, принаймні доки при владі Путін. Очевидно, що він виходить за межі статусу просто голови суб'єкта федерації, але при цьому Кадиров завжди повторюватиме, що є "піхотинцем Путіна", який готовий виконати будь-яке його завдання,
Для російського диктатора важливо, щоб Кадиров завжди це повторяв. Він ніколи не кричатиме так, як це дозволяв собі Пригожин. Пригожин був терористом, безумцем, але досить сміливим, навіть безстрашним. А Кадиров – патологічний боягуз, тому він ніколи не перейде дозволену межу,
– додав журналіст.
Останні новини про Рамзана Кадирова
- Ексрозвідник армії США відвідав Рамзана Кадирова. При зустрічі глава Чечні запропонував обміняти українських полонених на зняття санкцій з його сім'ї. Крайні санкції проти них запровадили у грудні 2022 року. Зокрема, під обмеження потрапили дві його доньки.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов уже відреагував на цю пропозицію. За його словами, пропонувати такі угоди через медіа – дуже дивно. Якщо Кадиров хоче щось вирішити, то сам знає до кого слід звернутися. Буданов додав, що глава Чечні також сподівається отримати своїх коней, які перебувають в іншій країні.
- У грудні 2023 року Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти людей та компаній, які пов'язані з Росією. До переліку увійшли спільники Рамзана Кадирова, зокрема, так званий "секретар Радбезу Чеченської республіки" Апті Алаудінов. СБУ ще у 2022 році оголосила йому підозру, адже поплічник Кадирова брав участь у бойових діях в Україні та навіть керував підрозділом російського війська "Ахмат".