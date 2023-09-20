Навмисне отруєння чи наркотики: чеченський правозахисник припустив, що сталося з Кадировим

Рамзан Кадиров вже кілька днів перебуває у важкому стані. Ймовірно у нього розпочалось відторгнення нирок, адже можливо раніше в ОАЕ поплічник Владіміра Путіна пережив пересадку цього органу.

Правозахисник, громадський діяч з республіки Ічкерія Муса Ломаєв розповів 24 Каналу, що існує багато версій причин важкого стану Кадирова. Однак важливіше інше – чому його вирішив позбутися російський диктатор.

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"Ланцюговий пес" Путіна

Зараз Кадиров вже не потрібен путінській системі. Хоча й тривалий час йому дозволяли створювати в Чечні власну армію, яку "годувала та плекала" російська влада.

А по факту війна в Україні показала, що кадирівці абсолютно небоєздатні підрозділи. Вони навіть не можуть утримати ту чи іншу територію, яку регулярні російські частини їм передають,

– зазначив правозахисник.

З одного боку Кадиров був "ланцюговим псом" Путіна, а з іншого – він може "кусати" тільки на власній території. Коли його переводять на іншу, він почуває себе не комфортно. Починає займатися мародерством та розбоєм, що не потрібно путінському режиму.

Правозахисник припустив причини важкого стану Кадирова: дивіться відео

Серед інших версій причин того, що Кадиров опинився на межі життя та смерті, – навмисне отруєння його "Новачком", а також – надмірне вживання наркотиків.

"Кадиров не знає, скільки нулів в сумі, яка є на його рахунку, він має величезні статки, володіє нерухомістю. І як будь-який диктатор він в зрештою скотився до вживання важких наркотиків. І я вважаю, що його стан – наслідок саме них", – зауважив Муса Ломаєв.

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Що відомо про стан Рамзана Кадирова: останні новини

Версію про те, що стан здоров'я Кадирова є критичним через відторгнення нирок, озвучив Леонід Невзлін – колишній віцепрезидент російської нафтової компанії "ЮКОС". Він розповів, що так званий глава Чечні перебуває у Центральній клінічній лікарні Москви.

За словами Невзліна, Кадирова нібито ввели у стан штучної коми. Оскільки у нього може розпочатися вмирання мозку, російські лікарі викликали на допомогу колег з Еміратів.

Крім того, Невзлін не виключає, що Кадиров вирішив зіграти свою смерть в інтересах Кремля. Однак, на його думку, реальної смерті очільника Чечні теж виключати не можна (раніше він повідомляв, що Кадиров нібито помер).

Водночас представник ГУР Андрій Юсов наголосив, що Кадиров наразі живий, адже немає жодних підтверджень його смерті. Проте він перебуває у надважкому стані.

Відповідно до ще однієї версії, з Москви до Німеччини відправився джет, який може перевозити важкохворих. І на цьому борту може перебувати Рамзан Кадиров, якого відправили на лікування в Європу за фальшивими документами. Адже так званий глава Чечні перебуває під західними санкціями й офіційно не може перебувати на території Євросоюзу.