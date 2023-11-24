Зеленський звільнив чотирьох заступників командувача Нацгвардії й призначив нових

Президент України замінив заступників командувача Нацгвардії Олександра Півненка. Відповідні укази з'явилися на сайті глави держави.

Зеленський знайшов заміну чотирьом заступникам командувача Нацгвардії.

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Кадрові зміни у лавах Нацгвардії

Так, указом президента з посад заступників командувача Національної гвардії України звільнили:

Олександра Набока

Олега Сахона

Миколу Миколенка

Крім того, Зеленський звільнив Володимира Кондратюка з посади першого заступника командувача Нацгвардії. Його замінив Вадим Гладков. Також новоспеченими "правими руками" Півненка призначено Олексія Осипенка та Олександра Білоуса.

В Україні змінили командувача Медичних сил

19 листопада Зеленський повідомив про важливе кадрове рішення. Генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнили з посади командувача Медичних сил. Її замінив ггенерал-майор медичної служби Анатолія Казмірчука, який був начальником Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у Києві.

Відомо, що подання про відставку Остащенко готував міністр оборони. Своє рішення Умєров назвав очевидним. За даними ЗМІ, на звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.